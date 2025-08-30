बंद स्ट्रीट लाइट पर महापौर सख्त, बोलीं- अफसर वार्डों में जाएं और कारणों की जांच कर तत्काल सुधार कराएं

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से अंधेरे की शिकायतों को महापौर अल्का बाघमार ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वार्डों में जाकर बिजली व्यवस्था की जांच व निगरानी के निर्देश दिए।