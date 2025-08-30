Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

बंद स्ट्रीट लाइट पर महापौर सख्त, बोलीं- अफसर वार्डों में जाएं और कारणों की जांच कर तत्काल सुधार कराएं

CG News: दुर्ग जिले के स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से अंधेरे की शिकायतों को महापौर अल्का बाघमार ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सत निर्देश दिए हैं।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

बंद स्ट्रीट लाइट पर महापौर सत, बोलीं- अफसर वार्डों में जाएं और कारणों की जांच कर तत्काल सुधार कराएं(photo-patrika)
बंद स्ट्रीट लाइट पर महापौर सत, बोलीं- अफसर वार्डों में जाएं और कारणों की जांच कर तत्काल सुधार कराएं(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से अंधेरे की शिकायतों को महापौर अल्का बाघमार ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वार्डों में जाकर बिजली व्यवस्था की जांच व निगरानी के निर्देश दिए।

महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम कर्मचारी या तो सीधे वार्डों में जाकर प्रकाश व्यवस्था की जांच करें अथवा संबंधित पार्षदों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। इससे अंधेरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल सुधार कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए यही व्यवस्था अपनाने की बात कही।

CG News: मेयर इन काउंसिल की बैठक में दिए निर्देश

मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर अल्का बाघमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमिश्नर सुमित अग्रवाल भी मौजूद थे। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विकास कार्यों, निर्माण प्रस्तावों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में नया बस स्टैंड परिसर में आवंटित दुकानों को तोड़कर अतिरिक्त निर्माण कर लिए जाने की शिकायत सामने आई है। इस पर निगम प्रशासन ने दुकानदारों से अतिरिक्त निर्माण के एवज में अतिरिक्त प्रीमियम राशि व बिना अनुमति तोडफ़ोड़ पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

नाली और सड़क निर्माण को मंजूरी

बैठक में अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जिनमें विभिन्न वार्डों में नाली-निर्माण, सड़क मरमत और जनसुविधा से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

Updated on:

30 Aug 2025 12:03 pm

Published on:

30 Aug 2025 11:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / बंद स्ट्रीट लाइट पर महापौर सख्त, बोलीं- अफसर वार्डों में जाएं और कारणों की जांच कर तत्काल सुधार कराएं

