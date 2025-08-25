CG News: नकली खाद बेचने का आरोप, भीड़ ने घेरा दुकान, फोन पर दी धमकी…

रविंद्र ने थाना प्रभारी से शंकर बहादुर, बप्पा देवनाथ समेत अन्य अज्ञात 10-12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूं। 13 साल से दुकान चला रहा हूं। आज पहली बार किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी दुकान को जलाने की धमकी दी। इससे वे काफी आहत हुए और डरे हुए भी हैं। उन्होंने शासन-प्रशासन से निवेदन किया है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है।