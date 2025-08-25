Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG News: नकली खाद बेचने का आरोप, भीड़ ने घेरा दुकान, फोन पर दी धमकी…

CG News: कांकेर जिले में नगर पंचायत एक बुजुर्ग दुकानदार के साथ बदसलूकी, गाली-गलौज और दुकान जलाने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

कांकेर

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG News: नकली खाद बेचने का आरोप, भीड़ ने घेरा दुकान, फोन पर दी धमकी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नगर पंचायत पखांजूर के वार्ड 15 पी.व्ही. 116 में रविवार सुबह एक बुजुर्ग दुकानदार के साथ बदसलूकी, गाली-गलौज और दुकान जलाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। 82 वर्षीय पीड़ित रविंद्र चंद ने पखांजूर थाने में इस बारे में लिखित शिकायत दी है।

CG News: बेटे से फोन पर गाली भाई को भी दी धमकी

मिली जानकारी के मुताबिक, रविंद्र चंद का किराना स्टोर्स है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9 बजे शंकर बहादुर (निवासी पी.व्ही. 113) 10-12 लोगों के साथ उनकी दुकान पर पहुंचा। वहां उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। उनकेबेटे धनंजय चंद को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। शंकर बहादुर का आरोप था कि धनंजय चंद ने देवनाथ कृषि केंद्र के संचालक बप्पा देवनाथ द्वारा लाए गए यूरिया खाद की गाड़ी को नकली बताकर लौटा दिया।

इसके बदले 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उन्होंने कहा कि बप्पा देवनाथ का आदेश है कि जब तक धनंजय सामने नहीं आता, किसी किसान को खाद नहीं दिया जाएगा। 82 वर्षीय रविंद्र ने कहा कि उनका बेटा पिछले 4 दिनों से भिलाई में अपनी बहन के पास गया हुआ है। इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी बात को झूठा करार देते हुए दुकान में आग लगाने की धमकी दी।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

रविंद्र ने थाना प्रभारी से शंकर बहादुर, बप्पा देवनाथ समेत अन्य अज्ञात 10-12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूं। 13 साल से दुकान चला रहा हूं। आज पहली बार किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी दुकान को जलाने की धमकी दी। इससे वे काफी आहत हुए और डरे हुए भी हैं। उन्होंने शासन-प्रशासन से निवेदन किया है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है।

इस बीच शंकर बहादुर ने मोबाइल फोन से धनंजय को कॉल किया। उसे भी फोन पर अश्लील गालियां दी गईं। मौके पर पहुंचे रविंद्र के 65 वर्षीय भाई भोला चंद ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन गाली-गलौज और धमकियों का सिलसिला जारी रहा। स्थिति गंभीर होती देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पखांजूर पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस के मौके पर पहुंचने पर भीड़ वहां से हट गई। रविंद्र चंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 82 साल की उम्र में पहली बार किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। वे काफी आहत और डरे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह खुलेआम उन्हें धमकाया गया और मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, उससे उनका परिवार मानसिक तनाव में है।

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: नकली खाद बेचने का आरोप, भीड़ ने घेरा दुकान, फोन पर दी धमकी…

