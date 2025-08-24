गांव की मिट्टी ने गढ़ी पहचान… चक्रधारी परिवार की गणेश-दुर्गा प्रतिमाएं पहुंचीं 6 राज्यों तक, पांच पीढ़ियों से बना रहे मूर्तियां

मूर्तिकार लव चक्रधारी बताते हैं कि वे परिवार के पांचवीं पीढ़ी के सदस्य हैं, जो इस कला में लगे हैं। उन्होंने अपने पिता राधेश्याम चक्रधारी से यह कला सीखी। परिवार में इस कला की शुरूआत पिता राधेश्याम के परदादा सोभान चक्रधारी ने की। इसके बाद दादा बृजलाल से तीसरी पीढ़ी के भाइयों जालम, बालम, प्रेम, मिलन और श्यामलाल तक यह कला पहुंची। पिता राधेश्याम को उनके पिता जालम चक्रधारी ने मूर्तिकला सिखाई।