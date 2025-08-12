Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी शुरू, मूर्तिकार विध्नहर्ता को दे रहे आकार

Ganesh Chaturthi 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 27 साल बाद गणेश चतुर्थी पर्व सर्वार्थ सिद्धी और सिद्ध योग में मनाया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर शहर समेत विभिन्न वार्डों में पंडाल सजाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए गणेशोत्सव समितियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस साल शहर के गणेश पंडालों में राधा कृष्ण स्वरूप, शिव परिवार, मुंबई स्थित प्रसिद्ध सिद्धी विनायक समेत विभिन्न स्वरूपों में विघ्नहर्ता की प्रतिमा विराजित की जाएगी।