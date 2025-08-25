CG News: पत्नी की हत्या मामले में न्यायालय का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास

इस दौरान तात्कालीन थाना प्रभारी एमन साहू अपनी टीम के साथ घटना स्थल मठपारा पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा था। पीएम रिपोर्ट में महिला की गला घोटने से दम घुटने के कारण मौत होने का खुलासा हुआ। पुलिस हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी पति के खिलाफ हत्या धारा 302 हत्या का अपराध पंजीबद्व की। आरोपी अपने गांव ग्राम खतिया थाना रावणवाडी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) फरार हो गया था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।