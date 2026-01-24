Gajendra Yadav: मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्रैफिक नियम तोड़ा (photo source- Patrika)
Gajendra Yadav: दुर्ग जिले में रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। शुक्रवार को स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिखे। वे शहर में घूमते रहे। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसकी खूब आलोचना हुई।
लोग सवाल कर रहे हैं कि जब आम लोगों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सख्ती की जाती है, तो मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हेलमेट लगाने से बाहुबली का चांद जैसा चेहरा नहीं दिखेगा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मंत्री गजेंद्र यादव की खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट बाइक चलाने पर गुस्सा जताया है।
Gajendra Yadav: सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, "क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं?" दुर्ग पुलिस जहां आम लोगों का आसानी से चालान काटती है, वहीं एक मंत्री के बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिस की चुप्पी सवाल खड़े करती है। कई यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, "मंत्री जी, आपको हेलमेट पहनना चाहिए था, आपके खिलाफ कौन कार्रवाई करता?"
