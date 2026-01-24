24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Gajendra Yadav: मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

Gajendra Yadav: दुर्ग जिले में रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। शुक्रवार को स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिखे। वे शहर में घूमते रहे। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसकी खूब आलोचना हुई। Gajendra Yadav: सोशल मीडिया यूजर्स ने जताया गुस्सा लोग सवाल कर रहे [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 24, 2026

मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्रैफिक नियम तोड़ा (photo source- Patrika)

मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्रैफिक नियम तोड़ा (photo source- Patrika)

Gajendra Yadav: दुर्ग जिले में रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। शुक्रवार को स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिखे। वे शहर में घूमते रहे। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसकी खूब आलोचना हुई।

Gajendra Yadav: सोशल मीडिया यूजर्स ने जताया गुस्सा

लोग सवाल कर रहे हैं कि जब आम लोगों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सख्ती की जाती है, तो मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हेलमेट लगाने से बाहुबली का चांद जैसा चेहरा नहीं दिखेगा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मंत्री गजेंद्र यादव की खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट बाइक चलाने पर गुस्सा जताया है।

सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे सवाल

Gajendra Yadav: सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, "क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं?" दुर्ग पुलिस जहां आम लोगों का आसानी से चालान काटती है, वहीं एक मंत्री के बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिस की चुप्पी सवाल खड़े करती है। कई यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, "मंत्री जी, आपको हेलमेट पहनना चाहिए था, आपके खिलाफ कौन कार्रवाई करता?"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Gajendra Yadav: मंत्री गजेंद्र यादव ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Siscol Company Accident: इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा! लोहे का प्लेट गिरने से मजदूर की मौत, मचा हड़कंप

लोहे का प्लेट मजदूर पर गिरा (photo source- Patrika)
भिलाई

मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे को सामने मत लाना, नहीं तो… थाना में फूट-फूटकर रोई महिला, जताई ये इच्छा

महिला थाना में फूूट-फूूटकर रोई महिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Fraud News: इंस्टाग्राम ऐड से शुरू हुआ ठगी का खेल, शातिरों ने टेलीग्राम निवेश जाल में महिला से 7.76 लाख हड़पे

भिलाई

Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

भिलाई में 84 करोड़ रुपए में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Bhilai news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.