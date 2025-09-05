दोस्ती टूटने पर नाबालिग ने लगा ली फांसी, सुसाइड नोट में लिखा– “मम्मी-पापा I Love You…

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने घर से लगे टेंट हाउस की गोदाम में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की तलाशी में एक पर्ची में लिखा सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिलाई नगर थाना पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात की घटना है। नाबालिग ने एक पर्ची में ममी-पापा के लिए आई लव-यू लिखा है।
वहीं एक लड़की को लाडो आई लव यू लिख कर संबोधित किया है। लिखा है उसे कोई परेशान नहीं करना। पत्र में युवकों से पैसे लेनदेन का भी जिक्र है। मामले में जांच की जा रही है। परिजन उसे इस हालत में देखकर फफक-फफक कर रो रहे थे। पूरा परिवार इस घटना से सदमें में है।
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सेक्टर-5 में एक 17 वर्षीय लड़के ने पंखे से फांसी लगा ली। वह एकलौता लड़का था। किसी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था, लेकिन मित्रता टूटने के बाद उसने यह कदम उठाया। जांच की जा रही है।