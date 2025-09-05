दोस्ती टूटने पर नाबालिग ने लगा ली फांसी, सुसाइड नोट में लिखा– “मम्मी-पापा I Love You…

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने घर से लगे टेंट हाउस की गोदाम में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की तलाशी में एक पर्ची में लिखा सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिलाई नगर थाना पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात की घटना है। नाबालिग ने एक पर्ची में ममी-पापा के लिए आई लव-यू लिखा है।