एक झटके में 7 हजार से ज्यादा लोगों का BPL कार्ड से कटा नाम, आखिर क्यों हो रही कार्रवाई? जानें

BPL Ration Card: खाद्य विभाग ने हाल में बीपीएल कार्ड में दर्ज लगभग सात हजार से अधिक हितग्राहियों के नाम को निष्क्रिय सूची में रखकर हटा दिया है। विभाग का दावा है कि ये उन हितग्राहियाें के नाम हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर कोरबा के साथ दूसरे प्रदेश में भी राशन कार्ड बनवाकर योजना का उठा रहे हैं।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार जिले में तीन लाख 17 हजार 738 हितग्राही परिवार हैं। इसमें इन कार्डों में 10 लाख 61 हजार 814 नाम दर्ज है। शासन की ओर से इन सदस्यों को हर माह पीडीएस दुकानों से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं, जो सदस्याें की मृत्यु हो जाने के बाद भी विभाग को सूचना नहीं दे रहे हैं। इस पर विभाग ने नकेल कसना शुरू किया है।
विभाग के सात बिंदुओं पर जांच अभियान शुरू की है। इसके तहत बीपीएल कार्डधारी परिवार के उन सदस्यों की पहचान की जा रही है, जहां परिवार में मृतक सदस्य के नाम से भी राशन उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे प्रदेश में जाकर सस्ता राशन का लाभ रहे हैं, छह या फिर 12 माह से राशन लेने के लिए पीडीएस दुकान तक नहीं पहुंचे। अभी तक विभाग ने ऐसे लगभग साढे़ सात हजार से अधिक नामों की सूची तैयार की है। इसका सत्यापन के साथ ही बीपीएल सूची से नामों को हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया आने वाले दिनाें में भी जारी रहेगा।
बताया जा रहा है कि जिले में कई ऐसे परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे वर्ग से उपर उठे चुके है या फिर उनकी आय शासन के मापदंड के अनुसार निर्धारित आय से अधिक है। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारक के नाम पर कंपनी या संस्था, आयकरदाता सहित अलग-अलग वर्ग में कई बिंदुओं पर भी जांच होनी है।
इसके अंतर्गत बडे़ किसान भी आएंगे। बताया जा रहा है कि जिन किसानों की भूमि लगभग दो हेक्टेयर से अधिक है, उनका भी नाम इस सूची शामिल करने की तैयारी। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से यह सूची शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके बाद पर शासन निर्णय लेने की बात कही जा रही है।
बीपीएल राशनकार्ड के निष्क्रिय हो चुके सदस्याें की पहचान की जा रही है, जिनकी मृत्यु हो चुकी या फिर दूसरे प्रदेश से राशन ले रहे हैं। इनकी सूची तैयार की जा रही है। इन सदस्यों के नाम कार्ड से हटाए जा रहे हैं। अब तक साढे़ सात हजार नामों हटाए जा चुके हैं। - घनश्याम सिंह कंवर, खाद्य अधिकारी, कोरबा