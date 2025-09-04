एक झटके में 7 हजार से ज्यादा लोगों का BPL कार्ड से कटा नाम, आखिर क्यों हो रही कार्रवाई? जानें

विभाग के सात बिंदुओं पर जांच अभियान शुरू की है। इसके तहत बीपीएल कार्डधारी परिवार के उन सदस्यों की पहचान की जा रही है, जहां परिवार में मृतक सदस्य के नाम से भी राशन उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे प्रदेश में जाकर सस्ता राशन का लाभ रहे हैं, छह या फिर 12 माह से राशन लेने के लिए पीडीएस दुकान तक नहीं पहुंचे। अभी तक विभाग ने ऐसे लगभग साढे़ सात हजार से अधिक नामों की सूची तैयार की है। इसका सत्यापन के साथ ही बीपीएल सूची से नामों को हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया आने वाले दिनाें में भी जारी रहेगा।