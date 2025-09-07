अब छत्तीसगढ़ी में एमए पढ़ही हमर नोनी-बाबू… इस विश्वविद्यालय में शुरू हुई कोर्स, जानें छात्रों को क्या होगा फायदा

नए कोर्स का सिलेबस हेमचंद विश्वविद्यालय से जारी कर दिया है। हर सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र रखे गए हैं। इसमें प्रश्नपत्र छत्तीसगढ़ी में ही आएगा और सभी उत्तर भी छत्तीसगढ़ी में ही लिखने होंगे। सिलेबस को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी में बनाया गया है, जहां हिंदी की जगह छत्तीसगढ़ी में निर्देश दिए गए हैं। हेमचंद विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडी ने इसको मंजूरी दे दी है। एमए छत्तीसगढ़ के सिलेबस के तहत इसमें २० अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें संगोष्ठियों के अंक भी मिलेंगे। इसके साथ थ्योरा का प्रश्नपत्र 80 अंकों का होगा। हेमचंद विश्वविद्यालय ने नया सिलेबस प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अडॉप्ट किया है।