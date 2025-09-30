CG Crime: भारत-पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा, दो आरोपी गिरफ्तार

भारत-पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा (Photo Patrika)
CG Crime: एशिया कप क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान के मध्य फाइनल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में गजेद्र साहू निवासी वैशाली नगर, नमन गुप्ता निवासी स्मृति नगर को गिरफ्तार किया है।
गजेंद्र ने ऑनलाइन सट्टा ऐप प्लेटफार्म अभिजीत सिंह उर्फ विराट से एक लाख में खरीदा। गजेन्द्र साहू के कब्जे से एक मोबाइल, एक स्कूटर, 5-6 लाख रुपए केसट्टेबाजी के लेन-देन का वाट्सऐप स्क्रीन शॉट प्राप्त हुए है। उसके खिलाफ वैशाली नगर में धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक नमन गुप्ता साकिन स्मृतिनगर एशिया कप के भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट फाइनल मैच में ऑनलाइन बेटिंग ऐप का आईडी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से सट्टेबाजी किया जा रहा था। इस सट्टा ऐप को साथी आयुष कुमार यादव से 10 लाख में क्रय करना पाया गया है।
नमन के कब्जे से 2 नग मोबाइल, करीब 4 लाख का सट्टेबाजी से संबंधित स्क्रीन शॉट व नकद रकम 8500 रुपए जब्त किया गया। स्मृतिनगर पुलिस ने धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग