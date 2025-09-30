CG Crime: भारत-पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा, दो आरोपी गिरफ्तार

गजेंद्र ने ऑनलाइन सट्टा ऐप प्लेटफार्म अभिजीत सिंह उर्फ विराट से एक लाख में खरीदा। गजेन्द्र साहू के कब्जे से एक मोबाइल, एक स्कूटर, 5-6 लाख रुपए केसट्टेबाजी के लेन-देन का वाट्सऐप स्क्रीन शॉट प्राप्त हुए है। उसके खिलाफ वैशाली नगर में धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।