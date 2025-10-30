CG News: शराब दुकान का विरोध, कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी से सदन में हड़कंप

नगर निगम भिलाई (Photo Patrika)
CG News: नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा बुधवार को उस समय अचानक स्थगित करनी पड़ी, जब सदन में सूचना पहुंची कि जोन अध्यक्ष व कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव को पुलिस ने खेल परिसर में शराब दुकान का विरोध करने पर हिरासत में ले लिया है। महापौर नीरज पाल ने सदन में इस घटना की जानकारी दी और कहा कि जब किसी निर्वाचित पार्षद को जनहित के मुद्दे पर गिरफ्तार किया जाए, तो निगम के प्रतिनिधियों का उसके साथ खड़ा रहना जरूरी है। उनकी मांग पर सभापति गिरवर ‘बंटी’ साहू ने बैठक को स्थगित कर दिया। करीब दोपहर 3.40 बजे भूपेंद्र यादव को रिहा किया गया।
जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने महापौर और पार्षदों से मुलाकात की और खुर्सीपार अपने घर पैदल जाने की इच्छा जताई। नेताओं ने उन्हें साथ चलने का आग्रह किया, पर उन्होंने कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, लोगों ने मेरा साथ दिया है, अब मुझे उन्हीं के बीच लौटना है। वे पैदल ही खुर्सीपार की ओर निकल पड़े और शाम 7 बजे अपने वार्ड पहुंचे।
सदन स्थगन के बाद परिषद के सदस्य, कांग्रेस पार्षद और महापौर नीरज पाल के साथ कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह से मिलने पहुंचे। महापौर ने कलेक्टर से कहा कि भूपेंद्र यादव ने शराब दुकान का विरोध जनता की मांग पर किया। हमने समझा दिया है, आगे विरोध नहीं होगा। उन्हें रिहा कर दिया जाए। कलेक्टर ने उनकी बात स्वीकारते हुए रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
