CG News: शराब दुकान का विरोध, कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी से सदन में हड़कंप

CG News: नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा बुधवार को उस समय अचानक स्थगित करनी पड़ी, जब सदन में सूचना पहुंची कि जोन अध्यक्ष व कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव को पुलिस ने खेल परिसर में शराब दुकान का विरोध करने पर हिरासत में ले लिया है। महापौर नीरज पाल ने सदन में इस घटना की जानकारी दी और कहा कि जब किसी निर्वाचित पार्षद को जनहित के मुद्दे पर गिरफ्तार किया जाए, तो निगम के प्रतिनिधियों का उसके साथ खड़ा रहना जरूरी है। उनकी मांग पर सभापति गिरवर ‘बंटी’ साहू ने बैठक को स्थगित कर दिया। करीब दोपहर 3.40 बजे भूपेंद्र यादव को रिहा किया गया।