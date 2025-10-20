Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

धनतेरस की रात हंगामा… कार्रवाई करने पहुंचे सिपाही की बाइक जुआरियों ने जलाई, पांच गिरफ्तार

Crime News: नेवई थाना अंतर्गत धनतेरस की रात जुआरियों का दुस्साहस देखकर लोग दंग रह गए। नेवई थाना के पांच सिपाही जुआरियों को पकड़ने गए थे।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 20, 2025

आग लगने की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

आग लगने की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

Crime News: नेवई थाना अंतर्गत धनतेरस की रात जुआरियों का दुस्साहस देखकर लोग दंग रह गए। नेवई थाना के पांच सिपाही जुआरियों को पकड़ने गए थे। जुआरियों ने जवानों की एक बाइक में आग लगा दी। थाना प्रभारी कमल सिंह ने इस मामले में पूछने पर कहा कि जुआ पकड़ने अकेला सिपाही नमेन्द्र वर्मा गया था। उसकी बाइक को जला दिया गया। मामला सेंसेटिव है। अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

जुआ पकड़ने पहुंचे सिपाही की बाइक जला दी

घटना धनतेरस की रात करीब 12.30 बजे की है। नवई भाठा में जुआ खेलने की सूचना मिली। जुआरियों को पकड़ने 5-6 पुलिस जवान बाइक पर सवार होकर निकले। जुआरियों को उनकी मौजूदगी का एहसास न हो इसलिए पुलिस के जवान अपनी बाइक को कुछ दूर में खड़ी कर पैदल मौके पर पहुंचे। वहां 5 जुआरियों को दबोच लिया। आरोपियों को लेकर बाइक के पास पहुंचे तो देखा सिपाही नमेन्द्र वर्मा की बाइक जल रही थी।

सिपाहियों ने जैसे तैसे आग बुझाई, लेकिन आग किसने लगाई, यह पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने मौके पर पहुंच कर मुआयना किया। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि जुआ ठौर के आसापस निगरानी करने के लिए जुआरी कुछ लोगों को तैनात कर रखते हैं, यह उन्ही लोगों की करतूत है।

सिपाही जुआ पकडऩे गया था। आरोपियों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी। अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामला सेंसटिव है। अभी इससे अधिक कुछ नहीं बता पाउंगा। - कमल सिंहप्रभारी नेवई थाना

ये भी पढ़ें

CG News: ऐतिहासिक सरेंडर के बाद केंद्रीय कमेटी का बयान आया सामने, सेंट्रल कमेटी ने सोनू-रूपेश को बताया गद्दार
जगदलपुर
CG News: ऐतिहासिक सरेंडर के बाद केंद्रीय कमेटी का बयान आया सामने, सेंट्रल कमेटी ने सोनू-रूपेश को बताया गद्दार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / धनतेरस की रात हंगामा… कार्रवाई करने पहुंचे सिपाही की बाइक जुआरियों ने जलाई, पांच गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दुर्ग में लव मैरिज के जश्न के बाद बवाल, चाकू से गोदकर लड़की के भाई की हत्या, आरोपी ने कहा- इस तरह शादी करना ठीक नहीं…

Murder पत्रिका फाइल फोटो।
भिलाई

सेक्सटॉर्शन का सनसनीखेज मामला: ब्लैकमेलर ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया बलात्कार, फिर…

rape
भिलाई

जन्मदिन पर केक नहीं, छोले-भटूरे और गुपचुप से मनती है खुशी… पोटिया स्कूल बना शिक्षा और संस्कार का केन्द्र

शिक्षकों के जन्मदिन पर बच्चों को ‘गुपचुप पार्टी’ *(फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

दिवाली पर दुर्ग की महिलाओं के डिजाइनर कैंडल से रोशन होंगे कई जिले, 2019 से बना रहे दिए… अब तक 3 लाख रुपए का लाभ

दिवाली (Image Source: ChaGPT)
भिलाई

घेराव के बाद भी नहीं बनी बात, अब PM मोदी से मिलेंगे किसान…. इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

किसान की सांकेतिक फोटो
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.