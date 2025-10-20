धनतेरस की रात हंगामा… कार्रवाई करने पहुंचे सिपाही की बाइक जुआरियों ने जलाई, पांच गिरफ्तार

Crime News: नेवई थाना अंतर्गत धनतेरस की रात जुआरियों का दुस्साहस देखकर लोग दंग रह गए। नेवई थाना के पांच सिपाही जुआरियों को पकड़ने गए थे। जुआरियों ने जवानों की एक बाइक में आग लगा दी। थाना प्रभारी कमल सिंह ने इस मामले में पूछने पर कहा कि जुआ पकड़ने अकेला सिपाही नमेन्द्र वर्मा गया था। उसकी बाइक को जला दिया गया। मामला सेंसेटिव है। अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।