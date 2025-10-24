Property Tax Scam: एक ID, दो टैक्स! RTI ने किया प्रापर्टी टैक्स वसूली में गड़बड़ी का खुलासा, जानें पूरा मामला…

उन्होंने प्रकरणों को आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को जांच के लिए दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 16 मई 2025 को एक आवेदन नगर निगम,भिलाई में लगाया। उसमें एक आईडी की 5 साल की रसीद मांगी गई। वह आईडी 2022-23, 23-24 में कमर्शियल थी। 2024-25 में आवासीय कर दी गई। हते भर मे लीज नवीनीकरण कर दिया गया। इसके बाद इस आईडी की जानकारी लेने फिर से एक आवेदन लगाया, तो उसे लीज नवीनीकरण के बाद पुन: कमर्शियल कर टैक्स लिया