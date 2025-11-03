CG News; शराब दुकान का विरोध करना पड़ा महंगा , 17 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज

CG News; शराब दुकान खोलने का विरोध करने वाले 17 लोगों के खिलाफ खुर्सीपर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। उनके खिलाफ धारा 126 (2), 189(2), 221, 224 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
जिनके खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया गया है उसमें शंकर, तिलक चपले, रवि जयपाल, रिक्की शर्मा, सरिता सिंह, अनीता नायर, ममता, श्रवण अंसारी, सोनू बेगम, लाल सागर, अभिजीत शुक्ला, आरती वर्मा, अतर, आप नेता जसप्रीत सिंह, अमजद अली, भागवत साहू और अन्य शामिल हैं।
खुर्सीपार के शिवाजी नगर वार्ड 51 में मोहल्ले के करीब शराब दुकान शुरू किया जा रहा था। इसका विरोध महिलाओं ने नवरात्रि के समय सप्ताहभर तक किया था।
