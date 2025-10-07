Bhilai News: फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज पर छाई भिलाई की रिमझिम, स्कूलिंग से 62 करोड़ की फंडिंग का सफर

इस तकनीक में एमआरआई के बाद बनने वाली इमेजेस को और बेहतर समझाने के लिए 4डी तकनीक का उपयोग किया जाता है। 4डी प्रोसेसिंग से सॉटवेयर अलग-अलग क्षेत्रों को रंगों में दिखाता है। जैसे, लाल, पीला, नीला आदि। इससे डॉक्टर्स देख पाते हैं कि, कोई ट्यूमर, घाव, नर्व नेटवर्क कहां है। इससे वे सर्जरी के दौरान सेंसेटिव हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना ऑपरेशन कर सकते हैं। 4डी तकनीक दिखाती है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कब और कितने देर एक्टिव हुआ।