नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, शिक्षा उपकर हटाने सरकार को भेजा पत्र, रिसाली नगर निगम का बड़ा फैसला

महापौर परिषद ने सामाजिक सुरक्षा सहायता योजनाओं के अंतर्गत 42 प्रकरणों को मंजूरी दी। (Risali Nagar Nigam) इनमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 23, विधवा पेंशन के 5, परिवार सहायता योजना के 11, सुखद सहारा पेंशन योजना के एक और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के दो प्रकरण शामिल हैं। बैठक में एमआईसी सदस्य जहीर अब्बास, संजू नेताम, सनीर साहू, रोहित धनकर, जमुना ठाकुर, ममता यादव, रंजीता बेनुआ, आयुक्त मोनिका वर्मा और कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे उपस्थित थे।