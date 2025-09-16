CG Politics: दुर्ग आएंगे सचिन पायलट, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत करेंगे सभा

CG Politics: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 18 सितंबर को दुर्ग आएंगे। वे यहां कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हिन्दी भवन के पास गांधी प्रतिमा के सामने आमसभा करेंगे।इस दौरान वे अभियान के पक्ष में समर्थन जुटाने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत कराएंगे।
पायलट की आमसभा की तैयारी को लेकर राजीव भवन में बैठक कर जिले के कांग्रेस नेताओं ने रणनीति तैयार की। बैठक में संगठन मंत्री गेंदु ने बताया कि आमसभा में दुर्ग ग्रामीण व शहर जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे और जनता के सामने भाजपा के कारगुजारियों को उजागर करेंगे।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का सबूत प्रस्तुत किया है। बैठक को दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर व पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, दीपक दुबे, आरएन वर्मा, धीरज बाकलीवाल, देवेंद्र देशमुख, अल्ताफ अहमद, अय्यूब खान, संजय कोहले, राजीव गुप्ता, नासिर खोखर, आनंद ताम्रकार, अनीश रजा मौजूद थे।