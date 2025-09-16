CG Politics: दुर्ग आएंगे सचिन पायलट, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत करेंगे सभा

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का सबूत प्रस्तुत किया है। बैठक को दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर व पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, दीपक दुबे, आरएन वर्मा, धीरज बाकलीवाल, देवेंद्र देशमुख, अल्ताफ अहमद, अय्यूब खान, संजय कोहले, राजीव गुप्ता, नासिर खोखर, आनंद ताम्रकार, अनीश रजा मौजूद थे।