छत्तीसगढ़ के इस जिले में झपटमारों की एंट्री! दो बुजुर्ग महिलाओं से लूटी सोने की चेन, इलाके में मची खलबली

Crime News: टाउनशिप इलाके में झपटमारों का खौफ बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह महज कुछ ही मिनटों के अंतराल में स्कूटी और बाइक सवार बदमाशों ने दो बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। वारदातें दिनदहाड़े होने से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि 24 घंटे बाद भी पुलिस को आरोपियों का सुराग नहीं मिला है, हालांकि दोनों प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई का दावा किया जा रहा है।