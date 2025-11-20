Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

छत्तीसगढ़ के इस जिले में झपटमारों की एंट्री! दो बुजुर्ग महिलाओं से लूटी सोने की चेन, इलाके में मची खलबली

CG Crime News: झपटमारों ने दिनदहाड़े वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ही मिनटों के अंतराल में दो बुजुर्ग महिलाओं की सोने की चेन लूटकर आरोपी फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है।

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 20, 2025

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

Crime News: टाउनशिप इलाके में झपटमारों का खौफ बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह महज कुछ ही मिनटों के अंतराल में स्कूटी और बाइक सवार बदमाशों ने दो बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। वारदातें दिनदहाड़े होने से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि 24 घंटे बाद भी पुलिस को आरोपियों का सुराग नहीं मिला है, हालांकि दोनों प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई का दावा किया जा रहा है।

केस- 1. सेक्टर-10 में 75 वर्षीय महिला से 45 हजार की चेन लूटी

भिलाई नगर टीआई जितेंद्र वर्मा के अनुसार सुबह सात बजे सेक्टर-10 की शशि श्रीवास्तव (75) मॉर्निंग वॉक पर थीं। रोड-23 पर रजनीश चंद्राकर के घर के सामने बाइक सवार दो युवक पहुंचे और पीछे बैठे युवक ने उनके गले में हाथ मारकर करीब 45 हजार रुपए की सोने की चेन झपट ली। महिला गिर पड़ी और शोर मचाया, लेकिन आरोपी भाग निकले।

केस- 2. सेक्टर-1 में 80 वर्षीय महिला को बहला कर छीना मंगलसूत्र

करीब 15 मिनट बाद इसी तरह की वारदात सेक्टर-1 में हुई। टीआई राजेश साहू ने बताया कि अमृत बाई (80) रोज की तरह वॉक पर थीं। सेक्टर-1 स्कूल के पास दो युवक बाइक रोककर उनसे बोले कि स्वेटर के अंदर कोई कीड़ा चल रहा है। महिला जैसे ही गले की तरफ देखने लगी, पीछे बैठा युवक उतरकर आया और सोने का मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छत्तीसगढ़ के इस जिले में झपटमारों की एंट्री! दो बुजुर्ग महिलाओं से लूटी सोने की चेन, इलाके में मची खलबली

