Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Special Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: इस दिन से दुर्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

Special Train: यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दुर्ग-हरिद्वार-दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 09, 2025

train news

फाइल फोटो- पत्रिका

Special Train: यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दुर्ग-हरिद्वार-दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है।

जानकारी के मुताबिक, यात्रियों की विशेष सुविधा तथा उन्हें कन्फर्म बर्थ के साथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल गाड़ी 08743/ 08744 दुर्ग- हरिद्वार - दुर्ग के मध्य दो-दो फेरे के लिए चलाई जा रही है। यह गाड़ी दुर्ग से 08743 नंबर के साथ 9 व 16 नवम्बर को और हरिद्वार से 08744 नंबर के साथ 10 एवं 17 नवंबर को चलेगी। इस गाड़ी में सभी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। यात्रीगण अपनी सुविधा अनुसार आरक्षण कर आरक्षित सीट का लाभ उठा सकते हैं।

Special Train: दुर्ग से 11 बजे रवाना होगी

गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग से 11 बजे रवाना होकर रायपुर 11.36 बजे, भाटापारा 12.28 बजे, उसलापुर 13.45 बजे, पेंड्रा रोड 15.13 बजे, कटनी मुड़वारा 19.20 बजे, अगले दिन 7.5 बजे आगरा कैंट होते हुए 11.10 बजे निजामुद्दीन स्टेशन और 15.40 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।

हरिद्वार से 21 बजे छूटेगी

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार से 21 बजे रवाना होकर 2.15 बजे हजरत निजामुद्दीन, 5 बजे आगरा कैंट 17.35 बजे कटनी मुड़वारा जंक्शन, 21.10 बजे पेंड्रा रोड 23.40 बजे उसलापुर होते हुए अगले दिन 00.40 बजे भाटापारा 1.40 बजे रायपुर और 3 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी,7 सामान्य,8 स्लीपर, 1 एसी-थ्री सह एसी टू सहित कुल 18 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का पालन करें तथा केवल अधिकृत माध्यमों से टिकट बुक करें। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से त्योहारी सीजन में उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और सामान्य ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा।

ये भी पढ़ें

4 नवंबर के भीषण रेल हादसे की तहकीकात में जुटी सीआरएस टीम, 50 से अधिक रेलकर्मियों से होगी पूछताछ, इस दिन आएगी रिपोर्ट!
बिलासपुर
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा, लोको पायलेट पायलट 11 की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, बोगियों को काटकर निकाला शव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 11:53 am

Published on:

09 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Special Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: इस दिन से दुर्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज

Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज
भिलाई

बिहान योजना में 20 लाख की धोखाधड़ी, 19 महिला समूहों से राशि गबन करने वाली सचिव गिरफ्तार

महिला सचिव 20 लाख गबन मामले में गिरफ्तार (photo source- Patrika)
भिलाई

CG News: जादू-टोना की आड़ में 5 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG News: जादू-टोना की आड़ में 5 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार
भिलाई

CG News: दुर्ग पुलिस को मिली उर्दू में लिखी फरारी की कहानी वाली फाइल, जानकारों की मदद से सुलझा मामला

CG News: दुर्ग पुलिस को मिली उर्दू में लिखी फरारी की कहानी वाली फाइल, जानकारों की मदद से सुलझा मामला
भिलाई

फिजियोथेरेपी कराने एम्स पहुंची तीजन बाई, पीएम मोदी ने परिवार से ली थी स्वास्थ्य की जानकारी

फिजियोथेरेपी कराने एम्स पहुंची तीजन बाई, पीएम मोदी ने परिवार से ली थी स्वास्थ्य की जानकारी
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.