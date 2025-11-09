Special Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: इस दिन से दुर्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

जानकारी के मुताबिक, यात्रियों की विशेष सुविधा तथा उन्हें कन्फर्म बर्थ के साथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल गाड़ी 08743/ 08744 दुर्ग- हरिद्वार - दुर्ग के मध्य दो-दो फेरे के लिए चलाई जा रही है। यह गाड़ी दुर्ग से 08743 नंबर के साथ 9 व 16 नवम्बर को और हरिद्वार से 08744 नंबर के साथ 10 एवं 17 नवंबर को चलेगी। इस गाड़ी में सभी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। यात्रीगण अपनी सुविधा अनुसार आरक्षण कर आरक्षित सीट का लाभ उठा सकते हैं।