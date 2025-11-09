Special Train: यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: इस दिन से दुर्ग से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

फाइल फोटो- पत्रिका
Special Train: यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दुर्ग-हरिद्वार-दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है।
जानकारी के मुताबिक, यात्रियों की विशेष सुविधा तथा उन्हें कन्फर्म बर्थ के साथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल गाड़ी 08743/ 08744 दुर्ग- हरिद्वार - दुर्ग के मध्य दो-दो फेरे के लिए चलाई जा रही है। यह गाड़ी दुर्ग से 08743 नंबर के साथ 9 व 16 नवम्बर को और हरिद्वार से 08744 नंबर के साथ 10 एवं 17 नवंबर को चलेगी। इस गाड़ी में सभी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। यात्रीगण अपनी सुविधा अनुसार आरक्षण कर आरक्षित सीट का लाभ उठा सकते हैं।
गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग से 11 बजे रवाना होकर रायपुर 11.36 बजे, भाटापारा 12.28 बजे, उसलापुर 13.45 बजे, पेंड्रा रोड 15.13 बजे, कटनी मुड़वारा 19.20 बजे, अगले दिन 7.5 बजे आगरा कैंट होते हुए 11.10 बजे निजामुद्दीन स्टेशन और 15.40 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार से 21 बजे रवाना होकर 2.15 बजे हजरत निजामुद्दीन, 5 बजे आगरा कैंट 17.35 बजे कटनी मुड़वारा जंक्शन, 21.10 बजे पेंड्रा रोड 23.40 बजे उसलापुर होते हुए अगले दिन 00.40 बजे भाटापारा 1.40 बजे रायपुर और 3 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी,7 सामान्य,8 स्लीपर, 1 एसी-थ्री सह एसी टू सहित कुल 18 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का पालन करें तथा केवल अधिकृत माध्यमों से टिकट बुक करें। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से त्योहारी सीजन में उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और सामान्य ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा।
