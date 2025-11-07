4 नवंबर के भीषण रेल हादसे की तहकीकात में जुटी सीआरएस टीम, 50 से अधिक रेलकर्मियों से होगी पूछताछ, इस दिन आएगी रिपोर्ट!

इनमें ट्रेन चालक दल, स्टेशन मास्टर, गार्ड, सिग्नलिंग इंजीनियर सहित अन्य रेलकर्मी शामिल हैं। 6 और 7 नवंबर को 19 अधिकारियों और कर्मचारियों को बयान के लिए बुलाया गया है। गुरुवार को डीआरएम कार्यालय में एक-एक कर कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। पहले दिन आधे लोगों का बयान हुआ है, बाकी का शुक्रवार को होगा। इसके बाद रेलवे सेफ्टी की टीम ने अलग-अलग सेक्शन और घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। टीम ने हादसे से संबंधित लिखित और मौखिक दोनों तरह के बयान लिए ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।