Bhilai News: बीएसपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी धमनभट्ठी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

Bhilai News: देश की सबसे बड़ी धमन भट्ठी होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की किसी भी यूनिट में अब तक इस क्षमता के बराबर की धमन भट्ठी नहीं है।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Love Sonkar

Oct 02, 2025

Bhilai News: बीएसपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी धमनभट्ठी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में हॉट मेटल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रबंधन ब्लास्ट फर्नेस (धमन भट्ठी) क्रमांक-9 की स्थापना की तैयारी कर रहा है। यह देश की सबसे बड़ी धमन भट्ठी होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की किसी भी यूनिट में अब तक इस क्षमता के बराबर की धमन भट्ठी नहीं है।

बीएसपी के नए धमन भट्ठी की उत्पादन क्षमता वर्तमान धमन भट्ठी-8 (महामाया) से करीब तीन हजार टन ज्यादा होगी। नए यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) के करीब ही इसकी स्थापना की जाएगी। धमन भट्ठी- 9 की स्थापना 2028 से पहले पूरी कर लेना है। धमन भट्ठी क्रमांक नौ की उत्पादन क्षमता करीब 11,500 टन प्रतिदिन होगी। वर्तमान में बीएसपी की सबसे बड़ी धमन भट्ठी क्रमांक 8 की उत्पादन क्षमता करीब 8,030 टन प्रतिदिन है। इस तरह से धमन भट्ठी क्रमांक-9 क्रमांक-8 से करीब 3,500 टन अधिक हॉट मेटल का उत्पादन करेगी।

10 साल के भीतर दूसरे यूआरएम का काम होगा शुरू

बीएसपी 1959 से रेलवे को रेल पटरी की आपूर्ति कर रहा है। रेलवे को रेल पटरी की आपूर्ति के मामले में बीएसपी की मोनोपॉली है। बीएसपी में 23 जनवरी, 2017 को यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) उद्घाटित किया गया। अब 2028 के पहले नए यूआरएम की स्थापना की जा रही है। यानी 10 साल के भीतर ही दूसरे यूआरएम को स्थापित किया जा रहा है।

Updated on:

02 Oct 2025 11:20 am

Published on:

02 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: बीएसपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी धमनभट्ठी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

