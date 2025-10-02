Bhilai News: बीएसपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी धमनभट्ठी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

बीएसपी के नए धमन भट्ठी की उत्पादन क्षमता वर्तमान धमन भट्ठी-8 (महामाया) से करीब तीन हजार टन ज्यादा होगी। नए यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) के करीब ही इसकी स्थापना की जाएगी। धमन भट्ठी- 9 की स्थापना 2028 से पहले पूरी कर लेना है। धमन भट्ठी क्रमांक नौ की उत्पादन क्षमता करीब 11,500 टन प्रतिदिन होगी। वर्तमान में बीएसपी की सबसे बड़ी धमन भट्ठी क्रमांक 8 की उत्पादन क्षमता करीब 8,030 टन प्रतिदिन है। इस तरह से धमन भट्ठी क्रमांक-9 क्रमांक-8 से करीब 3,500 टन अधिक हॉट मेटल का उत्पादन करेगी।