विधानसभा में गूंजा भिलाई के केमिकल युक्त पानी का मुद्दा

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शहर की प्रमुख समस्याओं पर फिर एक बार फोकस किया है। उन्होंने विधानसभा में खुर्सीपार के विभिन्न वार्डों में केमिकल युक्त पानी की समस्याओं को उठाया। इसको लेकर शासन से उन्होंने जवाब मांगा। इसका जवाब उपमुख्यमंत्री ने दिया। इसके पहले भिलाई के विधायक के विस में किए गए सवाल पर जवाब देने खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामने आए थे।

भिलाई•Feb 28, 2025 / 07:39 pm• Abdul Salam

भिलाई नगर के विधायक MLA from Bhilai Nagar ने पूछा कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के किस-किस वार्ड में केमिकल युक्त पानी की समस्या है। प्रभावित वार्डों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंजाने के लिए क्या योजना है। इस पर विधानसभा में उपमुख्यमंत्री अरुण साव Deputy Chief Minister Arun Sao ने इसका जवाब दिए। उन्होंने कहा कि Problem of chemical-laden water in about 6 wards of Khursipar area खुर्सीपार क्षेत्र के करीब 6 वार्ड में केमिकल युक्त पानी की समस्या problem of chemical water है, लेकिन लोगों को शुद्ध पानी pure water देने के लिए पाइप लाइन बिछाया गया है।

इन वार्डों में है प्रभाव उप मुख्यमंत्री Deputy Chief Minister (लोक निर्माण) ने बताया कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जोन 4 खुर्सीपार के वार्ड 40, 41, 43, 44, 45 व 46 के आंशिक क्षेत्रों में भू-जल स्त्रोतों में केमिकल युक्त पानी निकलने की समस्या है। इन वार्डों में पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर नल कनेक्शन दिया गया है। अंतिम छोर में पानी का प्रेशर कम होने के कारण पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रों में टेंकर व पावर पंप (जो कि केमिकल युक्त नहीं है) के माध्यम से पाइप लाइन बिछाकर सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है। अमृत मिशन फेस-2 से किया जाना है पानी टंकी का निर्माण उन्होंने बताया कि वर्तमान में अमृत मिशन फेस-2 अंतर्गत बीएसपी कन्या स्कूल के पीछे मैदान में उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण किया जाना है। इससे उक्त क्षेत्रों के पाइप लाइन में कनेक्शन कर प्रेशर में इजाफा कर निजी नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति किए जाने की कार्रवाई किया जा रहा है।