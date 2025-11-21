शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का लालच! करोड़ों का झांसा देकर दंपती दुबई फरार, दो साथी गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर ऐरिना कैप्टिल कंपनी के संचालक दंपती करोड़ों लेकर दुबई भाग गए। पुलिस ने कंपनी के डाटा एंट्री ऑपरेटर जयंत कुमार और स्टाफ अरुण सरकार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दफ्तर से नोट गिनने की मशीन, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त हुए हैं।