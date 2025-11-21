शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का लालच! करोड़ों का झांसा देकर दंपती दुबई फरार, दो साथी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर ऐरिना कैप्टिल कंपनी के संचालक दंपती करोड़ों लेकर दुबई भाग गए। पुलिस ने कंपनी के डाटा एंट्री ऑपरेटर जयंत कुमार और स्टाफ अरुण सरकार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दफ्तर से नोट गिनने की मशीन, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त हुए हैं।
एएसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक संचालक और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश साहू ने स्मृति नगर में दफ्तर खोलकर कर्मचारियों की टीम बनाई और दोगुना रिटर्न देने का दावा कर निवेशकों को फंसाया। धमतरी निवासी प्रिंस चंद्राकर ने शिकायत दर्ज कराई कि 26 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच उसे और परिजन यतीन्द्र चंद्राकर को 77 लाख रुपए का चूना लगाया गया।
इस स्मृति नगर स्थित कार्यालय में दबिश देकर पुलिस ने 19 सील पैड, 1 सीसीटीवी डीवीआर, आठ फोटो फ्रेम, दो बैनर-पोस्टर, चार सीपीयू, पांच मॉनिटर, तीन की बोर्ड, तीन माउस, तीन प्रिंटर, एक नोट गिनने की मशीन और दो मोबाइल जब्त किए गए हैं।
