Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का लालच! करोड़ों का झांसा देकर दंपती दुबई फरार, दो साथी गिरफ्तार

CG Fraud News: भिलाई जिले में शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर ऐरिना कैप्टिल कंपनी के संचालक दंपती करोड़ों लेकर दुबई भाग गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Nov 21, 2025

शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का लालच! करोड़ों का झांसा देकर दंपती दुबई फरार, दो साथी गिरफ्तार(photo-patrika)

शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का लालच! करोड़ों का झांसा देकर दंपती दुबई फरार, दो साथी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर ऐरिना कैप्टिल कंपनी के संचालक दंपती करोड़ों लेकर दुबई भाग गए। पुलिस ने कंपनी के डाटा एंट्री ऑपरेटर जयंत कुमार और स्टाफ अरुण सरकार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दफ्तर से नोट गिनने की मशीन, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त हुए हैं।

CG Fraud News: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी

एएसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक संचालक और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश साहू ने स्मृति नगर में दफ्तर खोलकर कर्मचारियों की टीम बनाई और दोगुना रिटर्न देने का दावा कर निवेशकों को फंसाया। धमतरी निवासी प्रिंस चंद्राकर ने शिकायत दर्ज कराई कि 26 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच उसे और परिजन यतीन्द्र चंद्राकर को 77 लाख रुपए का चूना लगाया गया।

इस स्मृति नगर स्थित कार्यालय में दबिश देकर पुलिस ने 19 सील पैड, 1 सीसीटीवी डीवीआर, आठ फोटो फ्रेम, दो बैनर-पोस्टर, चार सीपीयू, पांच मॉनिटर, तीन की बोर्ड, तीन माउस, तीन प्रिंटर, एक नोट गिनने की मशीन और दो मोबाइल जब्त किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 08:58 am

Published on:

21 Nov 2025 08:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का लालच! करोड़ों का झांसा देकर दंपती दुबई फरार, दो साथी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एक और बड़ी सफलता! स्वदेशी फाइटर जेट्स को मिली नई ताकत, IIT भिलाई ने बनाया हाई-टेम्परेचर सुपरअलॉय…

एक और बड़ी सफलता! स्वदेशी फाइटर जेट्स को मिली नई ताकत, IIT भिलाई ने बनाया हाई-टेम्परेचर सुपरअलॉय...(Photo-patrika)
भिलाई

CG News: खौफनाक हादसा! तेज ब्लेड से कटी मिस्त्री की गर्दन, इलाके में फैली सनसनी

भिलाई में दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)
भिलाई

मुनाफे के नाम पर बड़ी चालाकी! कैसे ठगों ने 35 लाख उड़ाकर खरीदी लग्जरी कार? पुलिस ने दबोचा, जानें पूरा मामला

भिलाई

Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच अचानक बढ़ने लगी गर्मी, भिलाई में 15 डिग्री तक पहुंचेगा पारा… IMD की चेतावनी ने बढ़ाया सस्पेंस!

Chhattisgarh Weather news
भिलाई

छत्तीसगढ़ के इस जिले में झपटमारों की एंट्री! दो बुजुर्ग महिलाओं से लूटी सोने की चेन, इलाके में मची खलबली

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.