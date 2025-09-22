Navratri 2025: आज से भक्तिमय व हर्षोल्लास के साथ नवरात्र पर्व शुरू, जलेंगे देश-विदेश के श्रद्धालुओं के मनोकामना जोत

सतरुपा शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष रोमनाथ साहू ने बताया कि मंदिर में क्वांर नवरात्रि पर्व की शुरुआत 22 सितंबर को शुभमुहुर्त पर सुबह 11.36 बजे कलश स्थापना व ज्योत प्रज्जवल के साथ होगी। 27 सितंबर को पंचमी पर कलश चढ़ावा व माता का श्रृंगार, संध्या 4 बजे बाना परघनी, 30 सितंबर को महाअष्टमी पर्व पर संध्या 4 बजे हवन-पूजन, संध्या 6 बजे से कन्या पूजन व कन्याभोज व 1 अक्टूबर को महानवमी पर्व पर संध्या 4 बजे ज्योत-जंवारा की भव्य विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि पर मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जाएंगे। इस कड़ी में 27 सितंबर को रात्रि 7.30 बजे गरियाबंद की पंडवानी गायिका रोशनी नागवंशी पंडवानी गायन की प्रस्तुति देंगी।