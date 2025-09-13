CG News: शहर का यह चौक हेलमेट जोन घोषित, बिना हेलमेट वालों से 2 दिन में 1 लाख से अधिक की वसूली

CG News: ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर से कार्रवाई कर रही है। बिना हेलमेट वालों पर सख्ती दिखाते हुए 2 दिन में 250 चालान कर 1 लाख 12 हजार रुपए वसूल किया है। एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर भिलाई के मुरगा चौक से लेकर सेक्टर-9 चौक तक की सेंट्रल एवेन्यू रोड को ग्रे स्पॉट चिन्हित कर इसे कम्पल्सरी हेलमेट वियरिंग जोन घोषित किया गया है।