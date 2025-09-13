CG News: शहर का यह चौक हेलमेट जोन घोषित, बिना हेलमेट वालों से 2 दिन में 1 लाख से अधिक की वसूली

CG News: ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर से कार्रवाई कर रही है। बिना हेलमेट वालों पर सख्ती दिखाते हुए 2 दिन में 250 चालान कर 1 लाख 12 हजार रुपए वसूल किया है। एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर भिलाई के मुरगा चौक से लेकर सेक्टर-9 चौक तक की सेंट्रल एवेन्यू रोड को ग्रे स्पॉट चिन्हित कर इसे कम्पल्सरी हेलमेट वियरिंग जोन घोषित किया गया है।
इसलिए विशेष टीम गठित कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर नो हेलमेट, नो पेट्रोल नीति के प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। ट्रैफिक टीआई पुष्पेन्द्र भट्ट ने अपनी टीम के साथ पेट्रोल पंप में जा कर चेकिंग की। जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि बिना हेलमेट पहुंचे वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। साथ ही इस व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि नियम का पालन सुनिश्चित हो सके। उल्लंघन करते पकड़े गए तो पंप के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।