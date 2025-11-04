CG Crime: दीवार फांद कर बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन बालक,पुलिस ने पकड़कर दोबारा भेजा सुधार गृह

बाल संप्रेषण गृह (Photo Patrika)
CG Crime: पुलगांव स्थित बाल संप्रेषण गृह से रविवार देर रात तीन अपचारी बालक दीवार फांदकर फरार हो गए। इनमें दो हत्या के मामले और एक लूट-चोरी के मामले में निरुद्ध थे। जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति और पुलिस हरकत में आई। खोजबीन के बाद पुलिस ने तीनों को पकड़कर वापस सुधार गृह भेज दिया।
फरारी की सूचना मिलते ही पुलगांव थाना पुलिस ने तत्काल एक टास्क टीम गठित की। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित आसपास के संभावित स्थानों पर तलाश की। कुछ घंटे बाद तीनों ही पुलिस के कब्जे में आ गए।
पकड़े जाने के बाद तीनों अपचारी बालकों को दोबारा बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
तीन अपचारी बालक फरार हुए थे। तत्काल खोजबीन कर उन्हें पकड़ लिया गया है और वापस संप्रेषण गृह भेजा गया है।
सुखनंदन राठौरएएसपी शहर, भिलाई
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग