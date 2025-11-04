CG Crime: दीवार फांद कर बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन बालक,पुलिस ने पकड़कर दोबारा भेजा सुधार गृह

CG Crime: पुलगांव स्थित बाल संप्रेषण गृह से रविवार देर रात तीन अपचारी बालक दीवार फांदकर फरार हो गए। इनमें दो हत्या के मामले और एक लूट-चोरी के मामले में निरुद्ध थे। जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति और पुलिस हरकत में आई। खोजबीन के बाद पुलिस ने तीनों को पकड़कर वापस सुधार गृह भेज दिया।