मैत्रीबाग में नए मेहमान का इंतजार! लेपर्ड का पिंजरा तैयार, हर माह आते हैं एक लाख से अधिक सैलानी

CG Maitri Bagh: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में मैत्रीबाग में नए मेहमान के स्वागत की तैयारी चल रही है। मैत्रीबाग में रायपुर के जंगल सफारी से जल्द लेपर्ड का एक जोड़ा आने वाला है। यहां पुराने लेपर्ड के केज के ठीक बाजू में एक बड़ा मांद तैयार किया जा रहा है। जिसमें आने वाले नए मेहमान को रखा जाएगा। वर्तमान में सिर्फ एक मादा लेपर्ड ही मैत्रीबाग में है। मैत्रीबाग इसके एवज में जंगल सफारी को सांभर देगा।