भिलाई

भिलाई में फिर बदला मौसम! कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखा, लौटे मानसून के बाद भी जारी फुहारें…

CG Weather Update: भिलाई जिले में मानसून लौट चुका है, फिर भी लोकल सिस्टम से दुर्ग जिले में लगभग हर दिन बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी जिले में एक-दो स्थानों पर झमाझम वर्षा हुई।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2025

भिलाई में फिर बदला मौसम! कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखा, लौटे मानसून के बाद भी जारी फुहारें...(photo-patrika)

भिलाई में फिर बदला मौसम! कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखा, लौटे मानसून के बाद भी जारी फुहारें...(photo-patrika)(Patrika.com)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में मानसून लौट चुका है, फिर भी लोकल सिस्टम से दुर्ग जिले में लगभग हर दिन बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी जिले में एक-दो स्थानों पर झमाझम वर्षा हुई। भिलाई में दोपहर करीब 12.30 बजे से एक बजे तक आघा घंटा तेज बारिश दर्ज हुई। करीब 2.1 मिमी. पानी बरसा। खंड में हुई बारिश से जुनवानी, सुपेला, पॉवर हाउस के साथ टाउनशिप की सड़कों पर भी पानी भर गया।

CG Weather Update: भिलाई में कहीं झमाझम बारिश, कहीं सूखा

इसके बाद शाम के समय में दोबारा मौसम ने करवट ली और कुछ देर के लिए रिमझिम फुहारें बरसने लगी। यह खबर लिखने तक छिटपुट बारिश होती रही। इस बारिश की खासियत यह है कि इससे दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ रहा। शुक्रवार को भी दुर्ग जिले का अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री और बढ़कर 32.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

उधर, रात का न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि, अगले तीन दिन मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग व अन्य सभी जिलो में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है।

मौसम विभाग द्वारा जारी वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 17 अक्टूबर तक हल्की बारिश का अलर्ट दिया गया है। ऐसे में त्योहारी बाजार इस बारिश से सबसे अधिक परेशान है। धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। ऐसे में व्यापारियों के लिए यह बारिश चुनौती बनी हुई है। उधर, हर साल मैदानों में लगने वाली पटाखों दुकानों की संख्या भी इस साल कम होने की संभावना बन रही है।

Published on:

11 Oct 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई में फिर बदला मौसम! कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखा, लौटे मानसून के बाद भी जारी फुहारें…

भिलाई

छत्तीसगढ़

