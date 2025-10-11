भिलाई में फिर बदला मौसम! कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखा, लौटे मानसून के बाद भी जारी फुहारें…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में मानसून लौट चुका है, फिर भी लोकल सिस्टम से दुर्ग जिले में लगभग हर दिन बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी जिले में एक-दो स्थानों पर झमाझम वर्षा हुई। भिलाई में दोपहर करीब 12.30 बजे से एक बजे तक आघा घंटा तेज बारिश दर्ज हुई। करीब 2.1 मिमी. पानी बरसा। खंड में हुई बारिश से जुनवानी, सुपेला, पॉवर हाउस के साथ टाउनशिप की सड़कों पर भी पानी भर गया।