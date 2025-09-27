Patrika LogoSwitch to English

CG Crime: पारिवारिक विवाद में पत्नी, सास और दादी पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: विवाद होने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करने आई सास और दादी पर भी चाकू से वार कर दिया।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 27, 2025

CG Crime: पारिवारिक विवाद में पत्नी, सास और दादी पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार
सास और दादी पर चाकू से हमला (Photo Patrika )

CG Crime: थाना उतई पुलिस ने पारिवारिक विवाद में पत्नी सहित सास और दादी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से खून से सने कपड़े, घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया है। घायलों को उपचार के लिए श्रीशंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

टीआई महेश ध्रुव ने बताया कि 26 सितंबर को श्वेता टंडन (23) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति सनी झा उर्फ शिव (25) कुछ महीने से हथखोजपारा उतई में रह रहा है। किसी बात पर विवाद होने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करने आई सास और दादी पर भी चाकू से वार कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी का उपचार श्रीशंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चल रहा है।

इधर, पुलिस की टीम ने आरोपी की खोजबीन शुरू की। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को खोपली रोड से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े जब्त किए गए। आरोपी सनी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

27 Sept 2025 01:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: पारिवारिक विवाद में पत्नी, सास और दादी पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

