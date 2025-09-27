CG Crime: पारिवारिक विवाद में पत्नी, सास और दादी पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

टीआई महेश ध्रुव ने बताया कि 26 सितंबर को श्वेता टंडन (23) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति सनी झा उर्फ शिव (25) कुछ महीने से हथखोजपारा उतई में रह रहा है। किसी बात पर विवाद होने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया। बीच बचाव करने आई सास और दादी पर भी चाकू से वार कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी का उपचार श्रीशंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चल रहा है।