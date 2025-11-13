Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम

CG Crime: डंडे से सिर और सीने पर वार किए, जबकि चेतन और नमेश ने लात-घूंसों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल ओमकारेश्वर को परिजन किसी तरह घर लाए और फिर दुर्ग के शासकीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

3 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम

हत्या (File Image)

CG Crime: सिर्फ दो हजार रुपए की पुरानी उधारी ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अंडा ग्राम में मंगलवार रात शीतला तालाब के पास हुए विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे उसकी मां और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरतार कर लिया है।

पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा ने बताया कि ओमकारेश्वर सिन्हा (अंडा निवासी) गांव के अटल चौक पर पान ठेला चलाता था। ११ नवबर को वह दुकान बंद कर घर लौटा ही था कि उसके परिचित लिकेश साहू ने फोन कर बताया कि शीतला तालाब के पास उसका झगड़ा चल रहा है। ओमकारेश्वर का भाई नागेश्वर सिन्हा और मां लक्ष्मी सिन्हा तत्काल वहां पहुंचे। मौके पर देखा कि अजीत धीवर, उसका भाई चेतन धीवर और भांजा नमेश धीवर डंडों से ओमकारेश्वर पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। नागेश्वर और उनकी मां ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया।

पुरानी उधारी बना मौत का कारण

पुलिस जांच में सामने आया है कि ओमकारेश्वर ने कुछ महीने पहले अजीत धीवर से दो हजार रुपए का सामान उधार लिया था, जिसे वह लौटा नहीं पाया था। इसी को लेकर अजीत ने उसे मोबाइल पर मैसेज भेजा कि इस जनम में लौटाएगा या नहीं? इस संदेश से नाराज होकर ओमकारेश्वर उनसे मिलने चला गया, जहां मामूली बहस मारपीट में बदल गई। अजीत ने डंडे से सिर और सीने पर वार किए, जबकि चेतन और नमेश ने लात-घूंसों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल ओमकारेश्वर को परिजन किसी तरह घर लाए और फिर दुर्ग के शासकीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गांव में मातम, तीनों आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। लोग अविश्वास में हैं कि मात्र दो हजार रुपए जैसी मामूली रकम ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों अजीत धीवर, चेतन धीवर और नमेश धीवर को गिरतार कर लिया है।

में अब तक 49 हत्याएं

पिछले वर्ष की तुलना में हत्याएं कम हुई हैं। जो भी हत्याएं हुई हैं आकस्मिक प्रकोपन की वजह से हुई हैं। इसमें षड्यंत्र, गैंगवार जैसी बात नहीं है। बेसिक पुलिसिंग के जरिए लगातार कार्रवाई जारी है, ताकि बदमाशों के हौसले पस्त रहें।

पुलिस बल की कमी बनी चुनौती

जिले में हत्या के मामले अब अचानक उभरने वाले झगड़ों और क्षणिक आवेश से प्रेरित अपराधों में बदलते जा रहे हैं। महज दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे विवाद कैसे खून-खराबे का कारण बन रहे हैं। नवंबर के पहले दस दिनों में ही दुर्ग जिले में छह हत्याएं दर्ज हो चुकी हैं, ज़्यादातर आपसी विवाद या गुस्से में किए गए अपराध हैं।

आंकड़े चिंताजनक

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में जनवरी से अक्टूबर तक 65 हत्याएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2025 में अब तक 49 हत्याएं दर्ज हुई हैं। हत्या के प्रयासों में बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2024 में 121 मामलों के मुकाबले 2025 में 131 प्रयास दर्ज हुए हैं। ज्यादातर घटनाएं आपसी रंजिश, रिश्तों में दरार या क्षणिक क्रोध में की गईं।

विजय अग्रवाल एसएसपी, दुर्ग

बल की कमी से अपराध नियंत्रण पर असर

पुलिस के इस साल आर्स एक्ट के तहत 324, आबकारी एक्ट के 1821, नारकोटिक्स के 118 मामले दर्ज हुए हैं। साफ है कि कार्रवाई का दायरा बढ़ा है, पर बल की कमी अब भी प्रमुख समस्या है। जिले में 1,779 पदों के मुकाबले केवल 1,220 कर्मी हैं।

नवंबर में इससे पूर्व की हत्याएं

तिथि थाना क्षेत्र घटना का कारण संक्षिप्त विवरण

1 नवंबर पदमनाभपुर पारिवारिक रंजिश -आरोपी गोविंद शेट्ठी ने अपने जीजा राजकुमार शेट्ठी की सिलबट्टा से हत्या की।

4 नवंबर रानीतराई पड़ोसी विवाद -बोरिद में दातून को लेकर विवाद में आरोपी महिला ने अधेड़ राधाबाई की पिटाई कर दी, जिससे मौत हो गई।

6 नवंबर उतई प्रेम-प्रसंग विवाद - प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारियों में महिला के कारण झगड़ा हुआ, पांच आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव बस स्टैंड के पास फेंक दिया।

7 नवंबर दुर्ग कोतवाली ब्याज का लेनदेन - संतोष अचारी की एक दर्जन से अधिक आरोपियों ने सराफा लाइन में बेरहमी से हत्या कर दी।

10 नवंबर मोहन नगर व्यक्तिगत रंजिश - शंकर नगर निवासी योगेश विश्वकर्मा की तीन आरोपियों ने घर के सामने हत्या कर दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 10:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: दो हजार रुपए की उधारी पर युवक की हत्या, बचाने पहुंचे मां व भाई घायल, गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार

CG Winter: पांच साल में पहली बार नवंबर में कड़ाके की ठंड, 9.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, सजा गर्म कपड़ो का बाजार
भिलाई

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो मरीजों की मौत, तीन सदस्यीय जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट
भिलाई

CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित

CG Suspended: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, भिलाई निगम का कर्मी निलंबित
भिलाई

ममता हुई शर्मसार, दो दिन की नवजात को हनुमान मंदिर में छोड़ा

ममता हुई शर्मसार, दो दिन की नवजात को हनुमान मंदिर में छोड़ा,
भिलाई

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन, BSP में मचा हड़कंप…

रोलिंग के दौरान गड़बड़ी! बिलेट टकराया मशीन से, टूटा स्टैंड-2 का फाउंडेशन(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.