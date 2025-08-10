10 अगस्त 2025,

रविवार

भीलवाड़ा

प्रदेश के 34 सरकारी स्कूल बने उच्च प्राथमिक विद्यालय

प्रदेश के 20 जिलों के 34 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 10, 2025

34 government schools in the state became upper primary schools
34 government schools in the state became upper primary schools

प्रदेश के 20 जिलों के 34 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभ में केवल कक्षा 6 संचालित की जाएगी। यदि नामांकन पर्याप्त हुआ तो कक्षा 7 और 8 भी एक साथ शुरू की जा सकेंगी। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय में दो अध्यापक और एक वरिष्ठ अध्यापक का प्रावधान रहेगा, जो विभाग के रिज़र्व पदों से लगाए जाएंगे। आवश्यक कमरों का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एमपीएलएडी अथवा जन सहयोग से कराया जाएगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों से लेवल-2 के दो शिक्षक लगाएंगे, जहां नामांकन की तुलना में शिक्षक संया अधिक है।

इन जिलों के स्कूलों को किया क्रमोन्नत

भीलवाड़ा जिले के मांडल ब्लॉक की भीलो का खेड़ा स्कूल को क्रमोन्नत किया है। इसके अलावा अजमेर 2, बालोतरा 1, बारां 1, ब्यावर 3, भरतपुर 2, बीकानेर 2, चितौड़गढ़ 1, दौसा 2, जयपुर 4, जालौर 1, जोधपुर 2, करौली 2, कोटा 2, पाली 2, प्रतापगढ़ 1, सवाई माधोपुर 2, सीकर 1, टौंक 1 और उदयपुर में एक स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है।

Published on:

10 Aug 2025 10:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश के 34 सरकारी स्कूल बने उच्च प्राथमिक विद्यालय

