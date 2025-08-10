प्रदेश के 34 सरकारी स्कूल बने उच्च प्राथमिक विद्यालय

प्रदेश के 20 जिलों के 34 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभ में केवल कक्षा 6 संचालित की जाएगी। यदि नामांकन पर्याप्त हुआ तो कक्षा 7 और 8 भी एक साथ शुरू की जा सकेंगी। प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय में दो अध्यापक और एक वरिष्ठ अध्यापक का प्रावधान रहेगा, जो विभाग के रिज़र्व पदों से लगाए जाएंगे। आवश्यक कमरों का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एमपीएलएडी अथवा जन सहयोग से कराया जाएगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों से लेवल-2 के दो शिक्षक लगाएंगे, जहां नामांकन की तुलना में शिक्षक संया अधिक है।