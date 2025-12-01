Rajasthan: जागरण में नृत्य करते महिला को आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते समय मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भीलवाड़ा। पारोली कस्बे में तेजाजी महाराज के स्थान पर आयोजित रात्रि जागरण के दौरान नृत्य करती महिला को अचानक हार्ट अटैक आ गया। 39 वर्षीय जमना देवी बेसुध होकर गिर पड़ीं। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
जमना देवी रैगर बस्ती की रहने वाली थीं। परिजनों का कहना है कि जमना पूरी तरह स्वस्थ थी। अचानक हुए इस हादसे से परिवार और मोहल्ले में मातम छा गया। जमना के दो पुत्र फूलचंद और अंकित हैं।
पारोली सामुदायिक चिकित्सालय प्रभारी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि महिला को अस्पताल लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। संभवत: यह कार्डियक अटैक के कारण हुआ। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले लिया।
19 नवंबर को बीकानेर की बंगलानगर कॉलोनी में बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक मौत हो गई थी। बेटे की शादी के चलते घर में नाच-गाना चल रहा था। महिलाएं मंगलगीत गा रहीं थी। इसी दौरान पूनमचंद प्रजापत की नाचते-नाचते मौत हो गई।
हाल ही में अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में डीआरडीओ के जॉइंट डायरेक्टर आदित्य वर्मा (31 वर्ष) की अचानक मौत हो गई थी। दो दिन पहले ही आदित्य की शादी हुई थी।
