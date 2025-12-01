Rajasthan: जागरण में नृत्य करते महिला को आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते समय मौत

19 नवंबर को बीकानेर की बंगलानगर कॉलोनी में बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक मौत हो गई थी। बेटे की शादी के चलते घर में नाच-गाना चल रहा था। महिलाएं मंगलगीत गा रहीं थी। इसी दौरान पूनमचंद प्रजापत की नाचते-नाचते मौत हो गई।