Rajasthan: मरीज को अस्पताल ले जा रहे लैब टेक्नीशियन को आया हार्ट अटैक, गाड़ी में बैठे-बैठे हो गई मौत

अंतिम विदाई के लिए लोगों की उमड़ी भीड़ (फोटो-पत्रिका)
बाड़मेर। राजस्थान के अंदर इन दिनों लगातार हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जोधपुर, बीकानेर और अलवर के बाद अब बाड़मेर जिले में हार्ट अटैक से लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई। राणी गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले तीन दशक से लैब टेक्नीशियन मनमोहन सिंह सेवाएं दे रहे थे। मनमोहन सिंह एक मरीज को बेहतर इलाज दिलाने के लिए जिला अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान उनको कार के भीतर हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई।
सीकर निवासी मनमोहन सिंह की 1994 में राणी गांव सीएचसी में पोस्टिंग हुई थी। तब से लेकर 31 वर्षों तक वे गांव में लगातार सेवाएं देते रहे। गुरुवार शाम राणी गांव के एक मरीज की हालत बिगड़ने पर मनमोहन सिंह स्वयं अपने निजी वाहन से उसे साथ लेकर जिला अस्पताल बाड़मेर के लिए रवाना हुए। रास्ते में गडरारोड ओवरब्रिज के पास वे गाड़ी में बैठे-बैठे अचानक बेहोश हो गए।
साथ में मौजूद लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सरपंच उगमसिंह ने बताया कि शुक्रवार को परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया गया।
हाल ही में अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में डीआरडीओ के जॉइंट डायरेक्टर आदित्य वर्मा (31 वर्ष) की अचानक मौत हो गई थी। दो दिन पहले ही आदित्य की शादी हुई थी। शादी के दो दिन बाद ही पति की मौत की खबर सुनने के बाद वह बेसुध हो गई।
इसके अलावा हाल ही में बीकानेर की बंगलानगर कॉलोनी में बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक मौत हो गई थी। बेटे की शादी के चलते घर में नाच-गाना चल रहा था। महिलाएं मंगलगीत गा रहीं थी। इसी दौरान पूनमचंद प्रजापत की नाचते-नाचते मौत हो गई।
नवंबर महीने में ही राजस्थान के जोधपुर में एक युवक की दोस्त की शादी में नाचने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए शशांक जर्मनी से जोधपुर आया था। बारात में डांस करने के दौरान वह अचानक गिरा और उसकी मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग