Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: जिस घर में गूंज रहे थे मंगलगीत… पलभर में गूंजने लगी चीत्कार, बेटे के शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक हुई मौत

शादी वाले घर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब बेटे की शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक मौत गई। परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में सभी नाच-गाने में लगे थे, हंसी-ठिठोली कर रहे थे, उसी घर से अचानक चीत्कार उठने लगी।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Nov 19, 2025

Bikaner Death

खुशी में डांस कर रहे पूनमचंद प्रजापत (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। बेटे की पांच दिन बाद शादी और घर में खुशी का माहौल। नाच-गाना चल रहा था, तो पिता भी इसमें शामिल होकर घर के आंगन में नाचने लगे। नाचते-नाचते वे अचानक बेसुध हो गए और मौत हो गई। बीकानेर की बंगलानगर कॉलोनी में बुधवार दोपहर हुई इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जिस घर में नाच-गाना और मंगलगीत गूंज रहे थे, पलभर में रुदन और चीत्कार गूंजने लगा। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

बंगलानगर निवासी पूनमचंद प्रजापत के बेटे पंकज की 25 नवम्बर को शादी होनी है। घर में बड़ी बनाने के मांगलिक आयोजन में बहन-बेटियां और परिवार के सदस्य शामिल थे। इसमें पूनमचंद भी बेटे के विवाह की खुशी में चल रहे नाच-गाने में शामिल हो गए। कुछ देर ही नाचे थे कि अचानक पूनमचंद बेसुध होकर निढाल हो गए।

पीबीएम अस्पताल में मौत की पुष्टि

परिजनों ने तुरंत संभाला और उन्हें लेकर पीबीएम के हल्दीराम हार्ट अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद पूनमचंद को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि अचानक हृदय के काम नहीं करने से पूनमचंद की मौत हुई है।

बेटियां हुईं बेसुध

भाजपा जिला उपाध्यक्ष और कुम्हार समाज के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अशोक प्रजापत ने बताया कि पूनमचंद के निधन की सूचना पाकर उनकी दोनों बेटियां अंजू और राजू बेसुध हो गईं। बेटा पंकज, जिसकी शादी है वह जयपुर में नौकरी करता है। उसे गुरुवार को बीकानेर आना था। अस्पताल में कुम्हार समाज के त्रिलोक चंद गेधर, जेठा राम कलोड़, बजरंग वर्मा, किशन संवाल आदि भी पहुंचे।

'सडन कार्डियक डेथ' का मामला

चिकित्सा की भाषा में इस तरह की मौत को 'सडन कार्डियक डेथ' का मामला माना जाता है। इसमें अचानक हृदय काम करना बंद कर देता है। तीस से पचास आयु वर्ग के व्यक्ति में कुछ बीमारी हिडन होती है। वह जांच से ही डिटेक्ट होती है। साथ ही जन्मजात ही हृदय की बनावट भी खराब हो सकती है। दौड़ते या नाचते समय हृदय पर दबाव बढ़ता है और उसकी गति कई बार अनियंत्रित हो जाती है। इससे सडन कार्डियो अटैक की आशंका बन सकती है। इस मामले में भी संभवत: ऐसा ही हुआ हो सकता है। इसलिए 40 की आयु के पार हर व्यक्ति हो समय-समय पर अपना बॉडी चेकअप करवाते रहने की सलाह दी जाती है। -डॉ पिंटू नाहटा, प्रभारी हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल, बीकानेर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, दर्दनाक मौत, जेसीबी की मदद से निकाला शव
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 09:27 pm

Published on:

19 Nov 2025 08:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: जिस घर में गूंज रहे थे मंगलगीत… पलभर में गूंजने लगी चीत्कार, बेटे के शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर के आंगन में नाचते-नाचते आ गई मौत

खास खबर

अब जगह नहीं बदल सकेंगे सुरक्षा गार्ड्स, पहचान पत्र-यूनिफॉर्म भी अनिवार्य

पीबीएम अस्पताल
बीकानेर

अटकी ‘डूंगर’ की ड्रीम बिल्डिंग: सीट-साउंड के लिए चाहिए 5 करोड़

महाविद्यालय में ऑडिटोरियम की निर्माणाधीन बिल्डिंग। फोटो-पत्रिका
बीकानेर

युवा सीखेंगे पायलटिंग, किसान करेंगे सटीक खेती, रोजगार के द्वार भी खुलेंगे

फाइल फोटो
बीकानेर

संस्कारों की जगह स्पॉटलाइट: मांगलिक कार्यों में आधुनिकता का तड़का

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.