प्रेमिका की शादी तय होने से खफा प्रेमी का 2 घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ा और एक ही जिद पर अड़ा

भीलवाड़ा। शहर में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक युवक रविवार सुबह निजी मोबाइल कम्पनी के टावर पर चढ़ गया। जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग जमा हो गए। सूचना पर सुभाषनगर थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने करीब दो घंटे समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा। नीचे उतरते ही उसे हिरासत में ले लिया गया। युवक प्रेमिका की किसी और से शादी करवाने से खफा था। लव मैरिज करवाने की मांग पर टावर से नीचे कूदने की धमकी दी।
जानकारी के अनुसार पान की दुकान चलाने वाली संजय कॉलोनी निवासी गोविंद माली सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इसका पता चलने पर बड़ी संख्या लोग टावर के नीचे जमा हो गए। उसने टावर पर चढ़कर कई रील बनाई। जिसमें वह प्रेमिका के साथ शादी नहीं करवाने पर कूद कर जान देने की बात कही।
उसका कहना था कि प्रेमिका के परिजन उसकी कहीं ओर शादी करवाना चाहते है। वह नाबालिग है। वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। गोविंद का कहना था कि परिजनों ने उसकी शादी कहीं ओर करवा दी।
इसका पता चलने पर वह रिपोर्ट लेकर रात में ही सुभाषनगर थाने पहुंचा। लेकिन उसकी वहां एक नहीं सुनी गई। इसके बाद क्षुब्ध होकर टावर पर चढ़ गया। थानाप्रभारी शिवराज गुर्जर समेत पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। उससे समझाइश करके नीचे उतारा गया।
