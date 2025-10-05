प्रेमिका की शादी तय होने से खफा प्रेमी का 2 घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ा और एक ही जिद पर अड़ा

भीलवाड़ा। शहर में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक युवक रविवार सुबह निजी मोबाइल कम्पनी के टावर पर चढ़ गया। जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग जमा हो गए। सूचना पर सुभाषनगर थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने करीब दो घंटे समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा। नीचे उतरते ही उसे हिरासत में ले लिया गया। युवक प्रेमिका की किसी और से शादी करवाने से खफा था। लव मैरिज करवाने की मांग पर टावर से नीचे कूदने की धमकी दी।