भीलवाड़ा जिले को मिला 1600 टन यूरिया खाद

रबी की फसलों की मांग को देखते हुए कृषि विभाग ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। संयुक्त निदेशक जैन ने स्पष्ट किया कि यूरिया की निरंतर सप्लाई जारी है और 1600 टन का आवंटन प्राप्त होकर अधिक मांग वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से वितरित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे वर्तमान मांग अनुसार ही यूरिया क्रय करें। कृषि विभाग ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपनी खड़ी फसलों में नैनो यूरिया व नैनो डीएपी का सही समय पर और सही मात्रा में छिड़काव कर न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें।