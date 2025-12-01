राजस्थान के इस जिले के नक्शे से ‘गायब’ हुआ पूरा गांव, मामला बना चर्चा का विषय

ग्रामीण इस अजीबोगरीब स्थिति से गहरे असमंजस में हैं। गांव वालों को यह चिंता सता रही है कि अगर उनका गांव किसी भी पंचायत का हिस्सा नहीं रहा, तो आने वाले पंचायतीराज चुनावों में वे वोट भी दे पाएंगे या नहीं। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सीमावर्ती गांव होने के कारण भवानीपुरा पहले से ही मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहा है। गांव में आने-जाने के लिए सड़क तक नहीं है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क पर पांच-पांच फीट के गहरे गड्ढे बन जाते हैं।