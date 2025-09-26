दर्दनाक हादसा: भैंसों को पानी पिलाने गई बुआ-भतीजी नाडी में डूबी, दोनों की मौत

भीलवाड़ा। करेड़ा थाना क्षेत्र के सालिया गांव में भैंसों को पानी पिलाने नाडी में गई बुआ-भतीजी की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कीड़ी माल ग्राम पंचायत के सालिया गांव निवासी तेजी गुर्जर (26) और उसकी भतीजी टीना गुर्जर (14) शुक्रवार को भैंसों को पानी पिलाने गांव की नाडी में गई। यहां भैंसों को पानी के बाद नाडी से वापस बाहर निकालने के दौरान बुआ-भतीजी पानी में गिर गई और गहराई में जाने से पानी में डूबने लगी।