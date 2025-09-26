दर्दनाक हादसा: भैंसों को पानी पिलाने गई बुआ-भतीजी नाडी में डूबी, दोनों की मौत

भीलवाड़ा। करेड़ा थाना क्षेत्र के सालिया गांव में भैंसों को पानी पिलाने नाडी में गई बुआ-भतीजी की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कीड़ी माल ग्राम पंचायत के सालिया गांव निवासी तेजी गुर्जर (26) और उसकी भतीजी टीना गुर्जर (14) शुक्रवार को भैंसों को पानी पिलाने गांव की नाडी में गई। यहां भैंसों को पानी के बाद नाडी से वापस बाहर निकालने के दौरान बुआ-भतीजी पानी में गिर गई और गहराई में जाने से पानी में डूबने लगी।
आसपास चरवाहों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने कीडी़ माल प्रशासक शीला गुर्जर को घटना की जानकारी दी। इस पर सरपंच गुर्जर मौके पर पहुंची और करेड़ा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची शिवपुरी चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बुआ-भतीजी के शव को नाडी से बाहर निकाला और आसींद चिकित्सालय में लेकर गए जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सुपुर्द किए।
प्रशासक शीला गुर्जर ने बताया कि तेजी गुर्जर बीएसटीसी फाइनल ईयर की छात्रा है और उसकी भतीजी टीना गुर्जर दसवीं में पढ़ रही थी। टीना का दाह संस्कार शुक्रवार देर शाम को कर दिया गया। वहीं तेजी गुर्जर का अंतिम संस्कार उसके ससुराल में शनिवार को होगा।