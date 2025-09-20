Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

मदद की आस: पति के दिव्यांग होते तो पत्नी छोड़ गई, 3 साल से खाट पर जीवन बिता रहा सुरेश, बच्चों के लिए बैठे-बैठे बनाते हैं खाना

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दिव्यांग सुरेश भील तीन साल से खाट पर जीवन बिता रहा है। सुरेश शादी-ब्याह में टेंट लगाते समय गिर गया था, इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 20, 2025

Suresh Bhil
Suresh Bhil

भीलवाड़ा: आसींद के हुरड़ा उपखंड क्षेत्र की आणदातड़ा पंचायत मुख्यालय निवासी दिव्यांग को किसी तरह की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। वह प्रधानमंत्री आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय से भी अब तक वंचित है।


बता दें कि 29 वर्षीय दिव्यांग सुरेश भील शादी-ब्याह में टेंट के कार्य की मजदूरी करते समय 17 मई 2022 को थरोदा का गुलाबपुरा में टेंट लगाते समय अचानक गिर गया था। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। उसका ऑपरेशन भीलवाड़ा चिकित्सालय में किया गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के पूर्व विधायक का निधन, अचानक खराब हुई थी तबियत, दो बार रह चुके हैं एमएलए
झुंझुनू
Navrang Singh Jakhar Passes Away


दोनों पैरों से चल फिर नहीं सकता


उसके बाद सुरेश अपने दोनों पैरों से चल फिर नहीं सकता। तीन साल से सिर्फ खाट पर ही जीवन बिता रहा है। पत्नी घणी देवी भी उसे इस हालत में छोड़कर पीहर चली गई। सात वर्षीय बेटा जितेश भील तथा बेटी चंदा कक्षा चार की छात्रा है। दिव्यांग सुरेश अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। बच्चों के लिए वह बैठे-बैठे खाना बनाता है।


सीएम से मदद की गुहार


सुरेश का कहना है कि मैं दोनों पैरों से नहीं चल सकता और मेरे घर पर शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे यहां शौचालय बनाया जाए एवं चलने फिरने के लिए ट्राई साइकिल दिलाई जाए। भील ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में गरबा को लेकर VHP और बजरंग दल का नया फरमान, पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक, चेक होगा आधार कार्ड
भीलवाड़ा
Bhilwara Garba Rules VHP and Bajrang Dal Ban Non-Hindus Entry

