मदद की आस: पति के दिव्यांग होते तो पत्नी छोड़ गई, 3 साल से खाट पर जीवन बिता रहा सुरेश, बच्चों के लिए बैठे-बैठे बनाते हैं खाना



उसके बाद सुरेश अपने दोनों पैरों से चल फिर नहीं सकता। तीन साल से सिर्फ खाट पर ही जीवन बिता रहा है। पत्नी घणी देवी भी उसे इस हालत में छोड़कर पीहर चली गई। सात वर्षीय बेटा जितेश भील तथा बेटी चंदा कक्षा चार की छात्रा है। दिव्यांग सुरेश अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। बच्चों के लिए वह बैठे-बैठे खाना बनाता है।