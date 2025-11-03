Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

पोतों ने की दादा की निर्मम हत्या, शराब के नशे में कुल्हाड़ी से किए वार, आंख में मिर्ची डालकर घसीटा

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीन पोतों ने शराब के नशे में अपने दादा की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मामला करेड़ा थाना एरिया के चितांबा नागा का बाडिया गांव का है।

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Nov 03, 2025

Bhilwara Crime

मृतक के परिजन और पुलिस (फोटो- पत्रिका)

करेड़ा (भीलवाड़ा): करेड़ा थाना क्षेत्र के चितांबा नागा का बाडिया गांव में रविवार रात को तीन पोतों ने अपने दादा की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। मामले में करेड़ा पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर करेड़ा चिकित्सालय ले गई। जहां पर शव का पोस्टमॉर्टम किया गया।


करेड़ा पुलिस के मुताबिक, प्रेम पिता मोहनलाल बगरिया निवासी नागा का बाडिया ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि दो नवंबर 2025 रात करीब नौ बजे वह अपने घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान नागा का बाडिया निवासी श्रवण बागरिया, हीरु बागरिया और शारदा बागरिया (सभी प्रेम के बेटे हैं) तीनों एक साथ कुल्हाड़ी, लाठियां और मिर्ची पाउडर लेकर आए।


वहां पहुंचते ही प्रेम बगरिया के साथ मारपीट करने लग गए, जिससे प्रेम अचेत होकर गिर गया। बीच-बचाव में आए प्रेम के पिता मोहनलाल बगरिया के साथ भी मारपीट की। उसके बाद मोहनलाल को घसीट कर श्रवण बागरिया अपने घर ले गया। जहां पर उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर गंभीर रूप से मारपीट की। फिर सिर पर कुल्हाड़ी से दो से तीन वार किया।


इससे मोहन बागरिया की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर करेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में लेकर आए। जहां पर शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

