फलोदी बस हादसा: गर्भवती दिव्या के हाथों में 8 महीने पहले रची थी मेहंदी…मां बोली साथ चल बेटी, हादसे ने छीन ली दोनों की सांसें



दिव्या की शादी मात्र आठ महीने पहले कार्तिक नाम के युवक से हुई थी। वह गर्भवती थी और अपने मायके कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। रविवार सुबह मां-बेटी कोलायत के लिए रवाना हुईं और स्नान के बाद उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मुस्कुराते हुए ग्रुप फोटो खिंचवाया था। शाम तक लौटने की तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ट्रेलर से टेंपो ट्रैवलर की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।