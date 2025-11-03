फलोदी बस हादसा: एक ही परिवार की 6 महिलाएं और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम



हादसे में गीता देवी (50), सज्जन कंवर (60), टीना (40), दिशू (6), उर्मिला (55), पुंज उर्फ प्रणव (10), दिव्या (23), मीना (53), फतेह पूरी (32), मधु (45) की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में रुद्राक्ष, सानिया (32), गीता (50), कुश सांखला और रामेश्वरी पत्नी मूलाराम की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। अंदर सभी सीटें उखड़ गईं। महिलाएं और बच्चे एक-दूसरे पर जा गिरे, कई महिलाएं हाइवे पर आ गिरी।