फलोदी बस हादसा: एक ही परिवार की 6 महिलाएं और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Phalodi bus accident: फलोदी में हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। हादसे में एक ही परिवार की छह महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है।

जोधपुर

image

Arvind Rao

Nov 03, 2025

मरने वालों में एक ही परिवार के सात लोग शामिल (फोटो- पत्रिका)

Phalodi bus accident: जोधपुर: फलोदी जिले के भारतमाला हाइवे पर रविवार शाम सात बजे बड़ा हादसा हुआ। हनुमान सागर के पास खड़े ट्रेलर में एक मिनी बस (टेंपो ट्रैवलर) के पीछे से टकराने पर बस में सवार 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।


बता दें कि मृतकों में 10 महिलाएं, चार बच्चे और चालक शामिल हैं। जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के नैनची बाग के निवासी थे और आपस में पड़ोसी थे। हादसे की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया।


मतोड़ा थानाधिकारी अमानाराम के अनुसार, नैनची बाग निवासी 12 महिलाएं और चार बच्चे देवउठनी एकादशी पर बीकानेर जिले के कोलायत स्थित कपिल मुनि आश्रम में कार्तिक स्नान करने गए थे। जाते समय उन्होंने ओसियां स्थित सच्चियाय माता मंदिर में दर्शन किए थे। स्नान के बाद सभी रविवार दोपहर जोधपुर लौट रहे थे।


शाम करीब सात बजे जब मिनी बस भारतमाला हाइवे पर हनुमान सागर क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। बस में सवार 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं।


ये रही सभी मृतकों की सूची


हादसे में गीता देवी (50), सज्जन कंवर (60), टीना (40), दिशू (6), उर्मिला (55), पुंज उर्फ प्रणव (10), दिव्या (23), मीना (53), फतेह पूरी (32), मधु (45) की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में रुद्राक्ष, सानिया (32), गीता (50), कुश सांखला और रामेश्वरी पत्नी मूलाराम की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। अंदर सभी सीटें उखड़ गईं। महिलाएं और बच्चे एक-दूसरे पर जा गिरे, कई महिलाएं हाइवे पर आ गिरी।


मरने वालों में एक ही परिवार के सात लोग शामिल


मरने वालों में एक ही परिवार के सात लोग शामिल थे। हादसे में जान गंवाने वाले सज्जन कंवर पत्नी ओमप्रकाश सांखला, गीता पत्नी गोविंद सिंह सांखला, उर्मिला पत्नी राम सिंह, टीना पत्नी विनोद कुमार, सानिया पत्नी दिलीप सिंह सांखला, दिशू पुत्री उमेश सिंह और पुंज एक ही परिवार के थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Nov 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / फलोदी बस हादसा: एक ही परिवार की 6 महिलाएं और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

