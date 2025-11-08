Patrika LogoSwitch to English

दादा का हत्यारा पोता: आंखों में मिर्ची डालकर बेदर्दी से घसीटा, जी नहीं भरा तो सिर पर कुल्हाड़ी से कर दिया था वार

Crime News: दादा के हत्यारे पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोते ने दादा की आंखों में मिर्ची डालकर बेदर्दी से घसीटा था और जब जी नहीं भरा तो सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया।

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Nov 08, 2025

Bhilwara Crime

हत्यारा पोता गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Crime News: भीलवाड़ा: करेड़ा थाना क्षेत्र के नागा का बाडिया गावं में दादा की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने पोते को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पूरणमल मीणा ने बताया, दो नवंबर को नागा का बाडिया गावं में रात करीब नौ बजे श्रवण बागरिया, उसकी मां हीरी बागरिया और पत्नी शारदा हथियारों से लैस होकर प्रेम बागरिया के घर में घुस थे।

थानाधिकारी के मुताबिक, उनके पास मिर्ची पाउडर, लाठियां और कुल्हाड़ी थी। आरोप है कि मारपीट के दौरान दादा मोहनलाल बागरिया बीच-बचाव करने आए तो तीनों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मोहनलाल को घसीटकर उसकी आखों मे मिर्ची डालकर सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पोते श्रवण को शिवपुर चौकी क्षेत्र के बामणी इलाके से गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी पूरणमल मीणा के मुताबिक, नागा का बाडिया निवासी प्रेम पिता मोहनलाल बागरिया ने रिपोर्ट देकर बताया था कि रविवार रात करीब नौ बजे वह अपने घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान उसका भतीजा नागा का बाडिया निवासी श्रवण बागरिया, भाभी हीरी बागरिया और भतीजे की पत्नी शारदा बागरिया तीनों हमसलाह होकर कुल्हाड़ी, लाठी और मिर्ची पाउडर लेकर घर आए।

उसके बाद प्रेम बगरिया के आंखों में मिर्च डालकर मारपीट की, जिससे प्रेम अचेत हो गया। बीच-बचाव में आए प्रेम के पिता मोहनलाल बागरिया के साथ भी मारपीट की और उसको घसीट कर श्रवण बागरिया अपने घर ले गया। जहां पर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर मारपीट की और सिर में कुल्हाड़ी से दो से तीन वार किए, जिससे मोहन बागरिया की मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात के बाद तीनों रात को ही फरार हो गए थे। सूचना पर सोमवार सुबह करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर करेड़ा चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर शव का पोस्टमॉर्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।


नकदी व जेवरात को लेकर दिया वारदात को अंजाम

छीतर बागरिया की मृत्यु के बाद मोहनलाल बागरिया की जमीन का उसके तीनों बेटों में बंटवारा हो गया था। मोहनलाल बागरिया और उसकी पत्नी छोटे बेटे प्रेम के साथ रहते थे। पोते श्रवण बागरिया को लग रहा था कि उसके दादा-दादी और चाचा प्रेम के साथ रह रहे हैं। इसलिए उनके रुपए व जेवरात वो ही रखेगा।

इसी बात को लेकर श्रवण और उसका परिवार प्रेम के परिवार से द्वेषता रखते थे। इसी बात को लेकर रविवार रात को श्रवण व उसकी पत्नी व उसकी मां ने शराब पी और प्रेम के साथ मारपीट कर मोहनलाल की हत्या कर दी।

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

