दादा का हत्यारा पोता: आंखों में मिर्ची डालकर बेदर्दी से घसीटा, जी नहीं भरा तो सिर पर कुल्हाड़ी से कर दिया था वार

उसके बाद प्रेम बगरिया के आंखों में मिर्च डालकर मारपीट की, जिससे प्रेम अचेत हो गया। बीच-बचाव में आए प्रेम के पिता मोहनलाल बागरिया के साथ भी मारपीट की और उसको घसीट कर श्रवण बागरिया अपने घर ले गया। जहां पर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर मारपीट की और सिर में कुल्हाड़ी से दो से तीन वार किए, जिससे मोहन बागरिया की मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात के बाद तीनों रात को ही फरार हो गए थे। सूचना पर सोमवार सुबह करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर करेड़ा चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर शव का पोस्टमॉर्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।