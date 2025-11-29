कौन बनेगा भीलवाड़ा का जिला प्रमुख? लंबे समय तक रहा कांग्रेस का दबदबा, जानें BJP की हालत कैसी रही

8 दिसंबर 2020 को हुए जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के बाद बरजी बाई भील ने 10 दिसंबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यहां फिर से प्रशासक लगाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि, पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तैयारी में लगी है।