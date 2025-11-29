राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी: 10 साल बाद भी मिलेगी डिग्री, इस विश्वविद्यालय ने दिया ऑनलाइन आवेदन का मौका

इसी प्रकार सत्र 2014-15 से 2018-19 के बीच तृतीय वर्ष के बकाया प्रश्न पत्र वाले विद्यार्थियों को भी अंतिम अवसर दिया गया है, जिनसे 5000 अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। सत्र 2019-20 से 2022-23 के मध्य स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के बकाया प्रश्न पत्र या अनुत्तीर्ण परिणाम वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है। इनके लिए अतिरिक्त शुल्क 3000 निर्धारित किया गया है।