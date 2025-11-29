Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी: 10 साल बाद भी मिलेगी डिग्री, इस विश्वविद्यालय ने दिया ऑनलाइन आवेदन का मौका

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने 2014-15 से बकाया प्रश्न पत्रों के कारण डिग्री से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम मौका दिया है। एक दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 29, 2025

Udaipur Mohanlal Sukhadia University

डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी (पत्रिका फाइल फोटो)

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने दस साल से बकाया प्रश्न पत्रों के कारण डिग्री से वंचित विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे विद्यार्थी सत्र 2025-26 में परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक पद्धति के अंतर्गत 2014-15 के बाद से जिन विद्यार्थियों की उपाधि बकाया परीक्षाओं के कारण अपूर्ण रही है, उन्हें एक अंतिम विशेष अवसर परीक्षा सत्र 2025-26 में दिया जा रहा है। संबंधित विद्यार्थी एक दिसंबर 2025 से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं।

जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा सत्र 2022-23 में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीएम और एलएलबी द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण छात्र सत्र 2025-26 में नियमित प्रवेश की स्थिति में तृतीय वर्ष की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में दे सकेंगे। वहीं, बीएम और बीकॉम द्वितीय वर्ष (स्वयंपाठी) के विद्यार्थी तृतीय वर्ष की परीक्षा स्वयंपाठी रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।

परीक्षा के लिए देना होगा अतिरिक्त शुल्क

सत्र 2019-20 से 2021-22 के बीच स्नातक तृतीय वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र लंबित रहने के कारण डिग्री पूर्ण नहीं कर पाने विद्यार्थियों को भी पूर्व/स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों से सामान्य शुल्क के साथ 3000 अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

इसी प्रकार सत्र 2014-15 से 2018-19 के बीच तृतीय वर्ष के बकाया प्रश्न पत्र वाले विद्यार्थियों को भी अंतिम अवसर दिया गया है, जिनसे 5000 अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। सत्र 2019-20 से 2022-23 के मध्य स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के बकाया प्रश्न पत्र या अनुत्तीर्ण परिणाम वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है। इनके लिए अतिरिक्त शुल्क 3000 निर्धारित किया गया है।

ये भी पढ़ें

कौन हैं अल्का मूंदड़ा? जिनके एक भाषण ने दिलाई थी पहचान, अब मिली राजस्थान BJP महिला मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी
उदयपुर
Who is Alka Mundada

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 10:49 am

Published on:

29 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी: 10 साल बाद भी मिलेगी डिग्री, इस विश्वविद्यालय ने दिया ऑनलाइन आवेदन का मौका

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: इन 2 यूट्यूबर्स ने किया सरेंडर, स्पा सेंटर पर ’एक्स्ट्रा सर्विस’ की डिमांड करके बनाई वीडियो और कर दी वायरल

Spa-Center-Blackmail
उदयपुर

ED: रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर, उदयपुर की रॉयल शादी में हुए खर्च, गुजरात के कांग्रेस नेता से जुड़ा है कनेक्शन?

Bank Account
उदयपुर

कौन है कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा? जिनकी औरंगजेब को ‘कुशल प्रशासक’ बताने पर चली गई कुर्सी, पति हैं IPS

Who is Professor Sunita Mishra
उदयपुर

कौन हैं अल्का मूंदड़ा? जिनके एक भाषण ने दिलाई थी पहचान, अब मिली राजस्थान BJP महिला मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी

Who is Alka Mundada
उदयपुर

Udaipur: लिव-इन पार्टनर पर 11 साल की बेटी से रेप का आरोप, 1 महीने में 5 बार किया बलात्कार, मां भी देती थी साथ

Ajmer rape
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.