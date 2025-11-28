कौन है कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा? जिनकी औरंगजेब को ‘कुशल प्रशासक’ बताने पर चली गई कुर्सी, पति हैं आईपीएस

शिक्षा क्षेत्र में उनका सफर साल 1991 में शुरू हुआ। साल 1991 से 1997 के बीच उन्होंने ओडिशा के बरहामपुर राजकीय महिला महाविद्यालय और कटक के एसबी महिला महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा लखनऊ स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लंबे समय तक पढ़ाया और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। कुल मिलाकर उनके पास 32 साल से अधिक का शिक्षण अनुभव है और लगभग 15 साल तक वह प्रोफेसर व डीन के महत्वपूर्ण पदों पर रही।