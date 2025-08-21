Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में जेडीए की भूखंड लॉटरी: 61 हजार आवेदनों की जांच पूरी, 5 सितंबर को खुलने की उम्मीद

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) जल्द ही न्यास के भूखंडों की लॉटरी निकालने की तैयारी में है। अब तक 61 हजार से अधिक आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। संभावना है कि पांच सितंबर को लॉटरी खोली जाएगी। बड़ी संख्या में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Aug 21, 2025

Bhilwara JDA Plot Lottery
Bhilwara JDA Plot Lottery (Patrika Photo)

भीलवाड़ा: नगर विकास न्यास के भूखंडों की लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की आईटी टीम निकालगी। इसके लिए न्यास ने लॉटरी की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।


वहीं, लॉटरी को लेकर आवेदकों की बेचैनी बढ़ने लगी है। वहीं, संभावित तिथि को लेकर न्यास में घंटियां घनघनाने लगी हैं। नगर विकास न्यास ने 3081 भूखंडों की लॉटरी के आवेदन पत्रों की जांच को गति दे दी है।

ये भी पढ़ें

‘जन मंच’ में उभरा जनता का दर्द, हाथों-हाथ हुआ शिकायतों का निस्तारण
भीलवाड़ा
The pain of the people came to the fore in 'Jan Manch', complaints were resolved instantly


61 हजार आवेदन पत्रों की जांच


89 हजार 765 प्राप्त आवेदनों में से 20 अगस्त तक 61 हजार आवेदन पत्रों की जांच हो चुकी है। न्यास सचिव ललित गोयल ने बुधवार को आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि आवेदन पत्रों की जांच का कार्य इसी माह पूर्ण कर लिया जाए, ताकि लॉटरी सितंबर के प्रथम सप्ताह में निकाली जा सके।


भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी होगा


लॉटरी प्रभारी अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव ने बताया कि भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए ही किया जाएगा। इसके लिए जेडीए की आईटी टीम को जिम्मेदारी दी गई है। आवेदन पत्रों की जांच के बाद उन्हें विभागीय सर्वर में अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्रों में सामने आ रही खामियों को भी आवेदकों को फोन कर दूर किया जा रहा है।


अभियंताओं की अगुवाई में टीम बनी

दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम की 5 सितंबर को भीलवाड़ा यात्रा प्रस्तावित होने से इसी दिन लॉटरी खोले जाने और पट्टे दिए जाने की संभावना भी जताई गई है। आवेदन पत्रों की जांच के लिए अधीक्षण अभियंता राजू बडारिया समेत तहसीलदार,एलए व अधिशासी अभियंताओं की अगुवाई में टीमें बनी हुई हैं। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को रोजाना तीन-तीन सौ आवेदन पत्र जांच के लिए दिए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े 50 करोड़ के सौदे और मुम्बई कनेक्शन से उजागर हुआ करोड़ों का लेनदेन
भीलवाड़ा
50 crore deal related to film production and Mumbai connection exposed transactions worth crores

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में जेडीए की भूखंड लॉटरी: 61 हजार आवेदनों की जांच पूरी, 5 सितंबर को खुलने की उम्मीद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.