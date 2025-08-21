भीलवाड़ा में जेडीए की भूखंड लॉटरी: 61 हजार आवेदनों की जांच पूरी, 5 सितंबर को खुलने की उम्मीद

भीलवाड़ा: नगर विकास न्यास के भूखंडों की लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की आईटी टीम निकालगी। इसके लिए न्यास ने लॉटरी की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
वहीं, लॉटरी को लेकर आवेदकों की बेचैनी बढ़ने लगी है। वहीं, संभावित तिथि को लेकर न्यास में घंटियां घनघनाने लगी हैं। नगर विकास न्यास ने 3081 भूखंडों की लॉटरी के आवेदन पत्रों की जांच को गति दे दी है।
89 हजार 765 प्राप्त आवेदनों में से 20 अगस्त तक 61 हजार आवेदन पत्रों की जांच हो चुकी है। न्यास सचिव ललित गोयल ने बुधवार को आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि आवेदन पत्रों की जांच का कार्य इसी माह पूर्ण कर लिया जाए, ताकि लॉटरी सितंबर के प्रथम सप्ताह में निकाली जा सके।
लॉटरी प्रभारी अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव ने बताया कि भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए ही किया जाएगा। इसके लिए जेडीए की आईटी टीम को जिम्मेदारी दी गई है। आवेदन पत्रों की जांच के बाद उन्हें विभागीय सर्वर में अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्रों में सामने आ रही खामियों को भी आवेदकों को फोन कर दूर किया जा रहा है।
दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम की 5 सितंबर को भीलवाड़ा यात्रा प्रस्तावित होने से इसी दिन लॉटरी खोले जाने और पट्टे दिए जाने की संभावना भी जताई गई है। आवेदन पत्रों की जांच के लिए अधीक्षण अभियंता राजू बडारिया समेत तहसीलदार,एलए व अधिशासी अभियंताओं की अगुवाई में टीमें बनी हुई हैं। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को रोजाना तीन-तीन सौ आवेदन पत्र जांच के लिए दिए जा रहे हैं।