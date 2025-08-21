भीलवाड़ा में जेडीए की भूखंड लॉटरी: 61 हजार आवेदनों की जांच पूरी, 5 सितंबर को खुलने की उम्मीद

दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम की 5 सितंबर को भीलवाड़ा यात्रा प्रस्तावित होने से इसी दिन लॉटरी खोले जाने और पट्टे दिए जाने की संभावना भी जताई गई है। आवेदन पत्रों की जांच के लिए अधीक्षण अभियंता राजू बडारिया समेत तहसीलदार,एलए व अधिशासी अभियंताओं की अगुवाई में टीमें बनी हुई हैं। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को रोजाना तीन-तीन सौ आवेदन पत्र जांच के लिए दिए जा रहे हैं।