राजस्थान के प्रेमी युगल का MP की नदी में मिला शव, एक साड़ी से बंधे मिले, परिजन पहुंचे और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया

घर से भागे प्रेमी युगल के शव उज्जैन की शिप्रा नदी में मिले (सांकेतिक तस्वीर)
भीलवाड़ा: काछोला थाना क्षेत्र के एक गांव से एक सप्ताह पहले लापता प्रेमी युगल के शव उज्जैन के निकट शिप्रा नदी में साड़ी से बंधे मिले। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
जानकारी के अनुसार, काछोला क्षेत्र में रहने वाले 23 साल के युवक और 17 साल की युवती के बीच प्रेम-प्रसंग था। युवती के परिजनों ने इसका विरोध किया था। गत 23 सितंबर को युगल घर से भाग गए। युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था।
इस बीच दोनों के शव रविवार को उज्जैन के निकट शिप्रा नदी में बंधे मिले। दोनों के शव साड़ी से बंधे हुए थे। उनके पास मिले आधार कार्ड से उज्जैन पुलिस ने पहचान की। सूचना पर परिजन वहां पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। उज्जैन पुलिस जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, युवक और युवती के बीच प्रेम-प्रसंग की बातें सामने आई थीं। युवक के परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन नाबालिग लड़की का परिवार इसके खिलाफ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के चलते दोनों ने घर छोड़ा।
टीआई नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया, युवती को भगाने के मामले में युवक के खिलाफ भीलवाड़ा के पचोर पुलिस थाने में केस दर्ज था। राजस्थान पुलिस भी दोनों को तलाश रही थी। संभवतः इसी कारण दोनों घर से भागकर उज्जैन पहुंचे और आत्महत्या कर लिया।
बताते चलें, इस घटना ने इलाके में हलचल पैदा कर दी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि नाबालिग बच्चों के रिश्तों को लेकर समय पर मार्गदर्शन और परिजनों की सहमति न मिले तो ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जाएगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी।
