राजस्थान के प्रेमी युगल का MP की नदी में मिला शव, एक साड़ी से बंधे मिले, परिजन पहुंचे और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया



इस बीच दोनों के शव रविवार को उज्जैन के निकट शिप्रा नदी में बंधे मिले। दोनों के शव साड़ी से बंधे हुए थे। उनके पास मिले आधार कार्ड से उज्जैन पुलिस ने पहचान की। सूचना पर परिजन वहां पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। उज्जैन पुलिस जांच कर रही है।