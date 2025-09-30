भीलवाड़ा में आधे दाम पर मिल रहे हैं मकान, 50% डिस्काउंट के साथ शुरू हुई ई-नीलामी



मध्यम आय वर्ग में पचास फीसदी आवासों के आवंटन में आवंटियों के रुचि नहीं लेने से निरस्त हो चुके हैं। ऐसे आवासों को दोबारा बेचने के लिए आवासन मंडल कई बार मशक्कत कर चुका है, लेकिन आवासों की बिक्री का ग्राफ नहीं बढ़ सका है।

यहां आवासों की बिक्री हो सके, इसके लिए आवासन मंडल उच्च आय वर्ग में पचास फीसदी तक की छूट दे रहा है। इस साल 121 आवासों में से केवल 40 आवासों की ही बिक्री हो सकी है।