भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में आधे दाम पर मिल रहे हैं मकान, 50% डिस्काउंट के साथ शुरू हुई ई-नीलामी

आवासन मंडल ने सरप्लस आवासों को दोबारा से 50 प्रतिशत छूट के साथ बेचना शुरू किया है। इस साल 121 आवासों में से अब तक केवल 40 आवासों की ही बिक्री हो सकी है।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Sep 30, 2025

Rajasthan Houses

Houses at 50% discount in Bhilwara (File Photo)

भीलवाड़ा: राजस्थान आवासन मंडल के लिए घाटे का सौदा साबित हुए प्रियदर्शिनी नगर सुवाणा में मकानों की कीमत आधी किए जाने के बावजूद मकानों की बिक्री का ग्राफ नहीं बढ़ सका है। ऐसे में मंडल ने यहां सरप्लस आवासों को दोबारा से 50 प्रतिशत छूट के साथ बेचना शुरू किया है।


कोटा रोड पर सुवाणा के निकट एक दशक पुराने प्रियदर्शिनी नगर के हाल किसी के छिपे नहीं हैं। यहां विभिन्न श्रेणियों के चालीस फीसदी आवास अभी भी खाली पड़े हैं। अल्प आय वर्ग के आवासों में ही करीब तीन साल से रौनक नजर आने लगी। लेकिन यहां के उच्च आय वर्ग श्रेणी के आवासों में वीरानी ही पसरी हुई है। यहां कई आवास उजाड़ हैं।


आवासों की बिक्री का ग्राफ नहीं बढ़ा


मध्यम आय वर्ग में पचास फीसदी आवासों के आवंटन में आवंटियों के रुचि नहीं लेने से निरस्त हो चुके हैं। ऐसे आवासों को दोबारा बेचने के लिए आवासन मंडल कई बार मशक्कत कर चुका है, लेकिन आवासों की बिक्री का ग्राफ नहीं बढ़ सका है।
यहां आवासों की बिक्री हो सके, इसके लिए आवासन मंडल उच्च आय वर्ग में पचास फीसदी तक की छूट दे रहा है। इस साल 121 आवासों में से केवल 40 आवासों की ही बिक्री हो सकी है।


राजस्थान आवासन मंडल ने आवासीय कॉलोनी प्रियदर्शिनी नगर में सरप्लस रहे मध्यम आय वर्ग अ के 75 मकानों को ’’जहां है जैसा है’’ के आधार पर मूल लागत में 50 फीसदी छूट देकर ई-नीलामी के माध्यम से फिर से बेचना शुरू कर दिया है। आवेदक प्रत्येक सोमवार से बुधवार सायं 3 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


ऐसे मकानों को खरीदने के लिए आवेदकों को मंडल की अधिकृत वेबसाइट rhb. rajasthan. gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। इसके उपरांत आवेदक जिस मकान के लिए बोली लगाना चाहते हैं, उस मकान पर क्लिक कर मांगी गई 5 फीसदी धरोहर राशि ऑनलाइन ही जमा करवाने होंगे, फिर आवेदक उसमें बोली लगा सकते हैं।


मकानों की सूची यहां देखें


अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी संजय झा ने बताया कि मकानों का विक्रय किराया क्रय पद्धति के साथ-साथ नकद भुगतान पद्धति में भी किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह शेष सरप्लस रहे मकानों की सूची मंडल भीलवाड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


मकान की मूल लागत के अतिरिक्त 3 फीसदी प्रशासनिक चार्ज, कॉर्नर चार्ज, अतिरिक्त भूमि के राशि अलग से वसूल किए जाएंगे। योजना के 79 मकानों के साथ पटेल नगर विस्तार के 4 मध्यम आय वर्ग के मकान को भी बिना छूट के विक्रय के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

Updated on:

30 Sept 2025 01:58 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में आधे दाम पर मिल रहे हैं मकान, 50% डिस्काउंट के साथ शुरू हुई ई-नीलामी

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

