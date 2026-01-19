भीलवाड़ा में गुटखा व्यापारी से लूट का खुलासा, पूर्व नौकर ही निकला लुटेरा, साथियों की मदद से ले उड़े लाखों रुपए

पुलिस अभिरक्षा में आरोपी (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara loot news: भीलवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्रीनगर में गुटखा व्यापारी के साथ एक सप्ताह पहले हुई चार लाख की लूट की वारदात का रविवार रात खुलासा कर दिया। लूट के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया।
बता दें कि व्यापारी का पूर्व नौकर राजदार (वह व्यक्ति जो रहस्य या भेद जानता हो और उसे गुप्त रखता हो, विश्वासपात्र, संगी या भरोसेमंद साथी) निकला। उसने साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया। सरगना नौकर की तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपियों से नकदी बरामद करने का प्रयास कर रही है।
कोतवाली प्रभारी शिवराज गुर्जर के अनुसार, गत 13 जनवरी को शास्त्रीनगर निवासी नारायणदास सिंधी ने रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि उसकी बाजार नंबर दो में दुकान है। 12 जनवरी की रात करीब पौने ग्यारह बजे दुकान बंद कर मोपड पर घर लौट रहा था। शास्त्रीनगर में आदर्श विद्या मंदिर के पास पीछे से आए कुछ लोगों ने उसकी मोपेड को टक्कर मारकर गिरा दिया। बदमाश उसके साथ मारपीट करके मोपेड लेकर फरार हो गए।
मोपेड की डिक्की में करीब चार लाख रुपए की नकदी से भरा बैग रखा था। कोतवाली पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया। मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने अनुसंधान के बाद लूट के आरोप में डी ब्लॉक देव छाया थाना सदर निवासी काना उर्फ कन्हैयालाल कुम्हार, बड़लियास के विक्रम उर्फ विक्की दरोगा, रूपाहेली थाना सदर निवासी राजू नायक तथा करेड़ (बड़लियास) निवासी किशन रेगर को गिरफ्तार किया। पूर्व नौकर की तलाश की जा रही है।
पूछताछ में सामने आया कि पूर्व नौकर को पता था कि गुटखा व्यापारी नारायणदास रात में बड़ी रकम लेकर घर लौटता है। इसके चलते उसने साथियों को बुलाया और वारदात से पहले रेकी करवाई। व्यापारी की दिनचर्या पर नजर रखी गई। दुकान बंद करते ही आरोपी पीछे हो गए। सुनसान इलाका देखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से लूटी गई नकदी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।
