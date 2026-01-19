भीलवाड़ा में गुटखा व्यापारी से लूट का खुलासा, पूर्व नौकर ही निकला लुटेरा, साथियों की मदद से ले उड़े लाखों रुपए

मोपेड की डिक्की में करीब चार लाख रुपए की नकदी से भरा बैग रखा था। कोतवाली पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया। मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने अनुसंधान के बाद लूट के आरोप में डी ब्लॉक देव छाया थाना सदर निवासी काना उर्फ कन्हैयालाल कुम्हार, बड़लियास के विक्रम उर्फ विक्की दरोगा, रूपाहेली थाना सदर निवासी राजू नायक तथा करेड़ (बड़लियास) निवासी किशन रेगर को गिरफ्तार किया। पूर्व नौकर की तलाश की जा रही है।